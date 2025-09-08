Més de 650 alumnes comencen el curs a Gironella amb novetats als centres
Les escoles i instituts de Berga iniciaran el curs aquest dimarts, ja que aquest dilluns és festiu local amb la celebració de la Gala de Queralt
L'Ajuntament de Puig-reig ha invertit en la millora de l'escola pública Alfred Mata
Redacció
El curs escolar ha començat a Gironella amb un total de 652 infants incorporant-se als centres d’educació primària i secundària obligatòria, mentre que 92 alumnes de batxillerat ho faran en els pròxims dies. L’inici de curs arriba acompanyat d’una sèrie de millores als equipaments escolars municipals, executades durant els mesos d’estiu per part de l’Ajuntament, amb una inversió total de 52.832 euros íntegrament assumida pel consistori.
Una de les actuacions principals ha estat la instal·lació de refugis climàtics a les dues escoles municipals –l’Escola Gironella i l’Escola Sant Marc de Bassacs– per garantir un espai segur i confortable durant les hores de lleure. A l’Escola Gironella, la nova zona d’ombres ja està en funcionament, mentre que a l’Escola Sant Marc de Cal Bassacs estarà llesta en les pròximes setmanes.
També s’han creat dues noves zones verdes amb gespa artificial, d’uns 200 m² cadascuna, als patis dels dos centres. Aquesta actuació té una clara intencionalitat educativa i de millora del benestar infantil, afavorint el joc i l’activitat a l’aire lliure. A més, a l’Escola Sant Marc de Bassacs s’ha realitzat l’arranjament del terra del vestíbul i del passadís d’accés a les aules, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i modernitzar els espais.
D’altra banda, des de l’Oficina Municipal d’Escolarització, en coordinació amb els equips directius dels centres i els serveis territorials d’Educació de la Generalitat, s’han atès diversos casos de matrícules fora de termini, garantint així l’accés a l’educació de tot l’alumnat.
Pel que fa al suport a les famílies, un any més l’Ajuntament ha impulsat una convocatòria d’ajuts per fer front a les despeses de llibres i material escolar. Enguany, 45 famílies han estat beneficiàries d’aquestes beques municipals, amb una assignació total de 5.273 euros, una xifra que podria augmentar amb una segona convocatòria prevista per finals d’any, gràcies a uns criteris més accessibles que han permès ampliar-ne la cobertura.
El curs comença un dia més tard a Berga
Les escoles i instituts de Berga iniciaran el curs aquest dimarts, 9 de setembre, un dia més tard de la data marcada en el calendari del departament d'Educació perquè a la ciutat és festiu local, amb la celebració de la Gala de Queralt.
Millores als equipaments de Puig-reig
Els centres educatius de Puig-reig han obert portes aquest dilluns amb millores. Cal destacar les reparacions i arranjaments de manteniment general que ha fet l'Ajuntament a l’escola pública Alfred Mata, on s'ha repintat la façana, també s’han dut a terme reparacions de fusteria, s’han pintat algunes aules i s’han fet obres de manteniment a la teulada per evitar goteres. A més, aquest estiu s’han iniciat les obres de la nova fase del projecte Millora dels patis de l’escola Alfred Mata, valorat en 26.500 euros. Després de l’adequació de l’espai, pròximament està previst que s’hi instal·lin els jocs i materials.
L’Ajuntament de Puig-reig també manté el servei de camins escolars per facilitar l’anada i tornada a l’escola dels infants. Les dues rutes es posaran en marxa a partir del 15 de setembre.
