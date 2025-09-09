El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
Joan Gassó no pot seguir l’activitat a la finca de referència de la raça per la no renovació del lloguer i se’n va a prop de Cal Rosal amb una desena d’exemplars
Després de 50 anys dedicat a la recuperació i preservació del ruc català, tanca portes la finca de Fuïves, al municipi d’Olvan. El seu responsable i ànima del projecte, Joan Gassó, ha de deixar la finca el mes que ve perquè no li renoven el contracte de lloguer i no pot continuar l’activitat en aquest espai. «És una llàstima que es perdi, després de tants anys», lamenta Gassó, que és també president de l’Associació del Foment de la Raça Asina Catalana.
La marxa de Fuïves no només suposa el tancament d’un espai visitable i de referència en l’àmbit de la divulgació i sensibilització d’aquesta raça autòctona, sinó també una nova sacsejada per a una espècie que ja es considera en perill d’extinció.
Raça en perill d’extinció
Actualment, a Catalunya només hi ha uns 350 exemplars de ruc català, repartits en una cinquantena de finques. «Per considerar una raça fora de perill n’hauria d’haver com a mínim un miler. Estem molt per sota». A Fuïves hi havia fins ara més de 30 rucs, i Joan Gassó se’ls està venent entre els mateixos socis de l’associació amb l’objectiu que els animals es quedin a Catalunya. Ell se’n quedarà una desena, que portarà a una finca petita a prop de Cal Rosal, on ja no podrà fer les visites que feia a Fuïves.
Fi de les visites
L’última visita per conèixer de prop el ruc català a Fuïves es va fer l’1 de setembre. Des d’aleshores, el centre ja no ofereix ni activitats educatives ni apadrinaments. Tot i això, Joan Gassó continuarà actiu dins l’associació, promovent la compra i venda d’exemplars i la preservació genètica de la raça.
Des de fa anys, l’entitat col·labora amb especialistes de la Facultat de Veterinària de la UAB, com Jordi Miró, impulsor del banc de germoplasma, i Jordi Jordana, expert en el registre genealògic i proves de paternitat. Gràcies a aquestes accions s’ha pogut congelar el semen d’animals selectes per garantir el futur de la raça.
Traves per rebre ajuts
Malgrat que la Generalitat ofereix ajuts per a la preservació de races autòctones, des de l’associació exposen que les condicions són restrictives i dificulten l’accés a molts criadors: «Et demanen tenir més de cinc animals, han de tenir més de 3 anys, i tenir-los durant cinc anys. Són condicions que molts socis no s’hi poden acollir i si només tens tres rucs ja no et donen cap ajuda».
Aquestes dificultats, sumades a l’envelliment dels socis, la falta de relleu i els efectes de la crisi postcovid, la guerra a Ucraïna i la sequera, han portat molts petits ramaders a abandonar la cria. «Amb el que costa una burra pots comprar tres truges, i al cap d’un any tindran molts garrins. En canvi, el ruc no és un animal productiu. Ho fem per amor a l’art», reconeix amb resignació.
Projecte de neteja forestal
Amb tot, hi ha projectes esperançadors a l’horitzó. L’associació treballa conjuntament amb la Diputació de Barcelona per impulsar un conveni entre ajuntaments, ramaders i la mateixa Diputació amb un doble objectiu: recuperar el ruc català i utilitzar-lo com a eina de gestió forestal per prevenir incendis.
La proposta, que ja ha iniciat una prova pilot en una finca de Rupit, a Osona, preveu que els ajuntaments rebin fons per contractar socis de l’associació que portin els seus rucs a pasturar en finques municipals. «Allà on passen, ho netegen tot. Són molt efectius perquè tenen dents a dalt i a baix i es mengen tota mena de vegetació», explica Joan Gassó.
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
- Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
- Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga
- Necrològiques del 8 de setembre del 2025