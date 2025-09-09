El curs ha començat aquest dimarts a Puigcerdà i Berga amb una lleu baixada d’alumnes
Les dues capitals comarcals han arrencat l’escola un dia més tard pels festius locals
J.Rhys Vidal / A. Costa
Puigcerdà i Berga han començat aquest dimarts el curs escolar, un dia més tard pels festius locals. Els alumnes de la capital cerdana s'han posat les motxilles per afrontar un nou curs als diferents centres educatius. Sense dades de tots els alumnes, sí que hi ha una petita davallada a l’escola pública Llums del Nord, on han començat 194 nens i nenes i 18 professors, 7 estudiants menys que l’any passat.
A Berga, més de 2.000
A la capital del Berguedà, el curs ha començat sense incidències, segons ha informat l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga. Als centres públics i concertats de la ciutat compten amb 1.306 alumnes d’infantil i primària (354 d’infantil i 952 de primària, d’I3 a 6è) i 970 d’educació secundària obligatòria (de 1r a 4t d’ESO). En total 2.276 estudiants, una xifra una mica per sota comparant-ho amb el curs passat (45 menys), que hi havia 2.321 alumnes d’aquestes franges d’edats a escoles i instituts de Berga.
