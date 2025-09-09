Gironella oferirà dinars socials i econòmics als majors de 60 anys
El menú, que es farà al Casal Cívic de la Llar, comptarà amb 2 primers, 2 segons i 2 postres a escollir per 9 euros
Josep-Rhys Vidal Vinyes
“Entaula’t dinem plegats”. Així es titula el nou projecte impulsat per l’àrea de serveis socials i la regidoria de gent gran de l’Ajuntament de Gironella, que neix per oferir un lloc on dinar conjuntament i a un preu econòmic als veïns gironellencs que superin la seixantena d’edat. “Al Berguedà, com a Gironella, cada vegada hi ha més gent gran i més gent que viu sola. Per tant, és una manera de què comparteixin un àpat, converses i temps”, ha explicat Ramona Sàez regidora de gent gran, en la presentació que s’ha dut a terme al Casal Cívic de la Llar. A Gironella en particular, hi ha 1.600 persones més grans de 60 anys a les quals va adreçat el projecte.
Els dinars començaran el pròxim 14 d’octubre al mateix casal, i es faran cada dimarts, dimecres i dijous a tres quarts de dues. Montse Pont, representant de l’àrea de serveis socials de l'Ajuntament, ha explicat que si hi ha bona rebuda, com es preveu, de cara al 2026 es mirarà d’ampliar el servei per tal que es faci de dilluns a divendres.
Els àpats tindran una capacitat de 25 persones. Per això, caldrà reservar amb antelació presencialment o trucant al casal. Un cop allà, els assistents podran triar entre dos plats principals, dos segons i dues postres, amb la beguda inclosa; tot això pel preu de 9 euros. Els dinars també comptaran amb un parell o tres d’agents comunitaris que dinamitzin la vetllada donant conversa o proposant activitats. A més, des de l’Ajuntament es posarà un servei de taxi gratuït per aquells veïns i veïnes que no es puguin desplaçar fins al casal.
La iniciativa es posarà en marxa després de l’èxit que va ser la prova pilot feta durant l’estiu passat la qual, com destaca Sàez, va estar “molt ben rebuda”. “Per ells era molt més que un dinar”, ha recordat. En aquelles proves pilot també es va fer una enquesta per saber els diferents punts de millora. Una d’aquestes millores serà la dotació als assistents de plats i coberts, ja que en les proves pilot hi havia cert malestar pel fet de menjar directament des dels envasos.
El cost del projecte serà de poc més de 20.000 euros, 6.500 dels quals han arribat a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona.
“Entaula’t dinem plegats” té un objectiu molt clar, com explica David Font: “Volem donar el valor afegit de compartir el dinar amb altres persones del municipi que es poden trobar en situacions similars. És una manera d’establir conversa, relacions i xarxa social”. “No és només venir amb una taula i menjar, sinó entaular-se, que vol dir compartir, conversar i allargar amb la sobretaula”, ha afegit el batlle.
Addicionalment, aquests dinars poden servir per identificar situacions preocupants i ajudar a les persones que s’hi troben. “Anàvem veient que persones que viuen soles quedaven recloses a casa seva i no participaven en aquelles activitats pensades per elles. Totes aquestes situacions acaben generant un malestar emocional i no és positiu per la persona”, exposa l’alcalde. Per això, el projecte va adreçat i té com a objectiu majoritari erradicar aquest tipus de situacions. Els dinars també poden ser una “porta d’entrada” per molta gent a les activitats que es fan al Casal Cívic la Llar, i millorar així la seva vida social i salut emocional.
Per acabar, Font també ha afegit que aquests àpats poden facilitar una dieta equilibrada a moltes persones que a casa no la tindrien, ja que està previst que no es repeteixi el mateix dinar en cap ocasió durant unes cinc setmanes. El menjar està fet per l’empresa de càtering Les Alzines, i inclou, entre molts altres tipus d’aliments, peix, carn, llegum, pasta o amanida. A més, el projecte permetrà emportar-se el menjar restant en cas que no hi hagi prou gana, per acabar-se’l en un altre àpat.
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
- Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
- Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga