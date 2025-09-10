Cal Rosal estrena la temporada del Mercat del Bolet
Els paradistes, que han començat la temporada de venda de rovellons aquest dimecres, preveuen que la campanya serà positiva
Axel Lapuerta
Rovellons, ceps, rossinyols i camagrocs. Aquests han estat els primers bolets que s’han pogut veure aquest dimecres durant el primer dia d’obertura del Mercat del Bolet de Cal Rosal, que es podrà visitar diàriament i està previst que s’allargui fins al mes de novembre. Tot dependrà de com evolucioni la producció de bolets, però ara ja n'hi ha hagut naixença i els experts consideren que si l situació meteorològica acompanya podria ser un bon any.
«Comencem amb ganes i il·lusió perquè amb les pluges de les últimes setmanes creiem que aquesta serà una bona temporada boletaire», assegura Lluïsa Vilalta, venedora del mercat. En aquesta línia, Vilalta detalla que «ara surten els primers bolets, però aviat estarem en el moment de màxima explosió».
Per altra banda, la paradista Francisca Martínez fa quaranta anys que ven bolets en aquest indret. «Sempre hi ha hagut molt interès pels bolets, però ha crescut en els últims anys», confessa. Martínez afirma que el Mercat del Bolet de Cal Rosal s’ha convertit en «un punt de referència i tenim clients que són fixes».
A més dels bolets, els visitants també poden adquirir productes locals i artesans com embotits, mel o formatges. La Cristina Pou, veïna de Cardedeu, s’ha aturat al Mercat del Bolet per comprar els primers rovellons que han sortit al Berguedà. «Ens agraden els bolets i més d’una vegada els hem comprat aquí. Aquests rovellons els farem a la planxa amb all i julivert», explica.
Tal com expliquen els paradistes, el preu dels bolets és variable i dependrà de com avanci la seva producció, en funció de la meteorologia, i de la quantitat que hi hagi. Al mateix temps, l’objectiu de l’Ajuntament d’Olvan és que el Mercat del Bolet, que s’ha convertit en una proposta consolidada, sigui un atractiu tant per al turisme com per a la gent de la comarca.
En paral·lel, durant la tardor s’han programat diferents activitats com ara la Festeta de la Cervesa (dissabte 20 de setembre), el Vermut Feminista, la Festa del Bolet (cap de setmana del 18 i 19 d’octubre) i el Mercat de Productors de Tardor (26 d’octubre).
