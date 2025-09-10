El respecte al medi ambient i la sostenibilitat marca la nova normativa de pesca a rius i llacs
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, presenta el nou reglament aprovat aquesta setmana a la piscifactoria de Bagà
Axel Lapuerta
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha presentat aquest dimecres a la piscifactoria de Bagà el nou reglament de pesca a rius, llacs i embassaments, que s'ha treballat a partir de tres eixos bàsics, la tradició de l'activitat, la sostenibilitat d'aquesta pràctica i el respecte per al medi ambient. Es tracta d'un Decret que desplega la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de pesca en aigües continentals, en rius, llacs i embassaments. Aquesta és una norma que va ser aprovada fa 15 anys, però que fins ara no s’havia desplegat.
La publicació d’aquest reglament, que s’ha gestat a partir de la participació ciutadana i d’un extens teixit associatiu vinculat a la pesca continental, significa el primer pas per a l’elaboració del Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals, una eina que pretén afavorir la pesca com una activitat tradicional des dels punts de vista de la sostenibilitat i del desenvolupament local.
La pesca en aigües continentals és una activitat esportiva i recreativa tradicional que evoluciona cap a una pesca sense mort dels peixos, que està lligada a la lluita contra les espècies exòtiques i que té l’objectiu d’esdevenir una activitat respectuosa amb el medi ambient. En aquest context, el conseller Ordeig ha assegurat que el reglament «reforça aquesta voluntat i n’incentiva el valor turístic».
«La pesca continental representa un important recurs econòmic en les comarques d’interior i de muntanya i, per això, la volem incentivar perquè dinamitzi i doni joc a aquestes comarques perquè sigui un element més que contribueixi a arrelar la població al territori», ha afirmat el conseller.
Les escoles de riu i les societats de pesca, figures fonamentals
Un dels aspectes destacats del nou text és reforçar la participació ciutadana a través de les escoles de riu i les societats de pesca, que a Catalunya n’hi ha més d’un centenar, com a agents actius en la gestió i preservació del medi natural.
Un altre punt que regula el nou Decret és la composició del Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals, un òrgan consultiu amb representants de l’Administració, del sector de la pesca, de la conservació piscícola, i de les universitats, entre altres, per assessorar les polítiques en relació amb la gestió de la pesca continental.
Nombre de llicències de pesca a l’alça
Tal com ha explicat el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, després d’uns anys marcats per una davallada del nombre de llicències de pesca a causa de la Covid i els períodes de sequera, aquest 2025 «tenim una bona recuperació en xifres de llicències i aquest any preveiem tenir un 5% més de llicències respecte a l’any anterior».
«Esperem que aquest Decret contribueixi a seguir en aquesta consolidació i en aquest creixement del sector de la pesca, que és molt important per als municipis, la població i la conservació dels espais fluvials», sosté Minguell.
La piscifactoria de Bagà, clau per a la repoblació dels rius
La piscifactoria de Bagà és una de les dues piscifactories que hi ha a Catalunya. Cada any produeixen 180.000 truites adultes i alevins que contribuiran a repoblar rius i a mantenir les zones intensives de pesca. En aquest centre piscícola es crien truites comunes i també autòctones, les mediterrànies. A més, s’impulsen visites guiades i tallers per a donar a conèixer la seva tasca.
L’alcalde de Bagà, Lluís Casas, ha agraït que la presentació del nou reglament hagi tingut lloc en aquest municipi de l’alt Berguedà, «un indret on la pesca ha sigut una activitat cabdal durant molts anys; moltes famílies l’ha gaudit i l’ha treballat». A la vegada, Casas ha subratllat que l’agricultura, la ramaderia i la pesca són sectors «fonamentals per tirar endavant la nostra zona i el país».
