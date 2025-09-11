Berga reivindica la defensa de la cultura i llengua pròpies durant la Diada
Una quarantena de partits polítics, administracions i entitats participen a l’ofrena floral a l’estàtua Rafael Casanova
Axel Lapuerta
El parc del Pla de l’Alemany de Berga ha acollit aquest dijous l’acte de la Diada de l’Onze de Setembre, que ha començat amb la hissada de l’estelada. Les entitats responsables d'hissar la bandera han estat Teatre Patronat i Colònies a Borredà, que commemoren el seu 125è i 50è aniversari, respectivament. L’acte, conduït pel comunicador Fermí Riu, ha aplegat centenars de persones en un matí marcat per un temps assolellat.
Fermí Riu ha definit l’entitat Teatre Patronat com un «generador de cultura i tradicions al llarg del temps. Punt de reunió de savis berguedans, ha patit de tot al llarg de la seva història: inauguracions, incendis, tancaments, però l’esperit inicial continua a través de les persones que ho han fet i ho fan possible».
Per altra banda, Colònies a Borredà «sempre ha tingut com a base el voluntariat i l’educació en el lleure», ha afirmat. L’associació acull cada any més de 400 infants que gaudeixen de les estades a la Llar del Pare Coll, a Borredà. A més de les colònies, organitza l’esplai durant tot el curs i col·labora amb diferents esdeveniments de la ciutat.
A continuació, cinc dansaires de l’Esbart Queralt han puntejat davant els assistents el Ball d'Homenatge, una dansa catalana creada pel coreògraf Joan Serra i el músic Jaume Arnella que es balla en reverència i a semblança de l'Aurresku Basc. Seguidament, representants formacions polítiques, institucions i entitats han dipositat rams de flors als peus de l’estàtua de Rafael Casanova.
Manifest institucional a favor de la sobirania de Catalunya
La regidora de Drets Culturals i Participació Popular de Berga, Rosa Rodríguez, ha llegit el manifest institucional, que ha estat redactat per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) per aquesta Diada. El manifest, que defensa la sobirania de Catalunya, ha reivindicat que «els ajuntaments catalans ens apleguem per commemorar la Diada Nacional del nostre país, amb la memòria viva dels fets de 1714, però sobretot, amb la mirada posada en un futur que encara hem de conquerir com a poble».
El text ha remarcat les següents idees: «el paper clau dels ajuntaments», «enfrontar els reptes amb determinació», «Catalunya com a nació amb identitat pròpia, «la defensa i promoció de la llengua catalana», «la construcció de la República Catalana des del món local», «crida a l’acció i a no abaixar la guàrdia», «municipalisme actiu per a una Catalunya lliure», «resposta als reptes globals amb cohesió i identitat», «denúncia de la repressió de l’Estat espanyol», entre d’altres.
Cant dels Segadors i sardanes per finalitzar
Per cloure la celebració, la Cobla Pirineu ha interpretat el Cant dels Segadors, que ha estat cantat pels assistents, i després, audició de sardanes. Un cop acabat l'acte, han sortit de la ciutat autobusos amb berguedans que participen en la manifestació de la Diada a Barcelona.
D'altra banda, Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana han convocat, aquest dijous a la tarda, una marxa des de la plaça de Sant Joan fins a la plaça de Sant Pere de Berga.
