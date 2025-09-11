Més 90 parades i representacions històriques omplen Montmajor
El Mercat i Tradició ha tancat al migdia i després s'ha fet un dinar amb més de 400 persones
Montmajor reviu cada 11 de setembre el mercat setmanal que es feia al municipi a principis del segle XX. Aquest dijous, més de 90 parades de productes artesans i alimentaris han omplert el centre del poble en el Mercat i Tradició, on no han faltat recreacions històriques, la participació de trabucaires, 9 colles geganteres i una cinquantena de cotxes clàssics. Després, més de 400 persones han participat al dinar popular. La jornada «ha estat un èxit», segons explicava el tinent d’alcalde, Pau Costa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura