Obres a la B-420 comportaran el desviament del trànsit per dins de Montmajor, a partir de dilluns
L’actuació compta amb una inversió de prop de 13 milions d'euros i s'emmarca en les actuacions de la Generalitat per afavorir les connexions entre el Solsonès i el Berguedà
Redacció
Les obres de millora que la Generalitat està duent a terme a la B-420 entre Navès i l’Espunyola comportaran afectacions de trànsit a partir de dilluns, 15 de setembre. Durant un període de quatre mesos, els treballs requereixen el tall de la B-420 a Montmajor, entre les interseccions amb la C-26 i amb la B-421. Els vehicles que circulin per la B-420 en direcció a Berga/Solsona, per dirigir-se a la C-26, caldrà que es desviïn per la B-421 per l’interior de Montmajor. Els vehicles que circulin per la C-26 en direcció a Cardona caldrà que es desviïn pel mateix itinerari alternatiu.
Els treballs, en marxa des de la primavera passada, consisteixen en l’eixamplament i la millora del traçat de la B-420 en un tram de 4,5 quilòmetres per afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. Les obres compten amb una inversió de prop de 13 milions d'euros i es preveu que finalitzin durant el 2027.
L’obra comportarà eixamplar la carretera en un tram de 4,5 quilòmetres, dels 5 - 5,5 metres d’amplada que té als 9 previstos. Així mateix, permetrà suavitzar diversos revolts d’una carretera que transcorre per un entorn d’orografia accidentada. Paral·lelament, inclourà la millora de la seguretat en els encreuaments de la B-420 amb la B-421 i la C-26, respectivament, mitjançant la construcció de rotondes.
Millora de la connectivitat
Aquesta obra s’emmarca en un conjunt per afavorir la connectivitat i la seguretat viàries entre el Solsonès i el Berguedà per un valor aproximat de 70 milions d'euros. Així, està treballant en diversos projectes i estudis per a la millora de les carreteres C-26 i B-420 entre Navès i Berga amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat i la seguretat viària i potenciar les connexions entre els municipis d’aquest àmbit.
