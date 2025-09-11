Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Puig-reig celebra la Diada amb pujada al turó i acte institucional

S'ha fet ofrena floral, lectura del manifest, Cant dels Segadors i ballada de gegants

Redacció

Puig-reig

Puig-reig ha commemorat aquest dijous la Diada Nacional de Catalunya amb la pujada al Turó de la Senyera i l’acte institucional davant del monòlit del carrer Llobregat.

Pujada al Turó

Pujada al Turó / Ajuntament de Puig-reig

Els representants de l’Ajuntament de Puig-reig, dels grups municipals i d’una vintena d’entitats del municipi han fet l’ofrena floral després de la lectura del manifest conjunt dels partits municipals i les entitats independentistes amb representació a Puig-reig.

Regidors durant l'acte de la Diada

Regidors durant l'acte de la Diada / Ajuntament de Puig-reig

L’acte ha finalitzat amb el Cant dels Segadors i la ballada dels gegants de Puig-reig.

Participants a l'acte de la Diada

Participants a l'acte de la Diada / Ajuntament de Puig-reig

