Rescaten en helicòpter una persona accidentada mentre feia barranquisme a Vallcebre

L'afectat s'ha fet mal al peu mentre feia una ruta pel barranc del Forat Negre

L.S.

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els Bombers han rescatat aquest dijous a la tarda en helicòpter una persona accidentada mentre feia barranquisme a Vallcebre, al Berguedà. L'avís per l'incident s'ha rebut a les onze del matí per una persona que s'havia lesionat al peu a la zona del barranc del Forat Negre.

En trobar-se en una zona de difícil accés, els Bombers s'han mobilitzat amb l'helicòpter i un dels efectius ha accedit fins al lloc on es trobava per rescatar-lo mitjançant la maniobra de gruatge. L'han traslladat fins a l'Hospital de Berga.

