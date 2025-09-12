Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bagà nomena aquest dissabte els barons de les Festes de la Baronia

És un acte previ a la celebració de la festa, que enguany es farà a l'octubre

Aquest dissabte es farà el nomenament dels Barons de les festes de la Baronia

Aquest dissabte es farà el nomenament dels Barons de les festes de la Baronia / Arxiu particular

Redacció

Berga

Bagà celebra aquest dissabte, 13 de setembre, el nomenament dels Barons de les festes de la Baronia, acte previ a les Festes de la Baronia de Pinós que enguany se celebraran els dies 10, 11 i 12 d'octubre després del canvi de data que va anunciar l'ajuntament a l'estiu (normalment es feien al juliol).

Aquest dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al santuari de Paller, es portarà a terme el nomenament dels barons, a càrrec del grup de teatre la Faia. Seguidament, hi haurà el cant dels goigs de Sant Pelegrí, a càrrec de l’Associació Medieval de Bagà, amb cants d’Ignasi Planas i Lourdes Gelis. A continuació, els assistents podran gaudir d’una actuació musical a càrrec de les Canyetes de la Foradada. Les activitats a Paller acabaran amb un berenar ofert per l’Ajuntament de Bagà i l’opció de visitar Sant pelegrí. I el darrer acte serà un concert-ball a les 10 de la nit a la plaça Catalunya de Bagà, a càrrec del Duo Pirineus.

La jornada l'organitza l’Associació Medieval de Bagà, amb el suport de l’Ajuntament de Bagà, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Grup de Teatre la Faia i les Canyetes de la Foradada.

TEMES

