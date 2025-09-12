Fira de Santa Tecla a Berga: Se celebrarà el 20 i 21 de setembre amb una aposta per la gastronomia
La fira d’essència ramadera comptarà amb mostra de bestiar, activitats familiars i propostes culinàries per promocionar el producte de proximitat
La Fira de Santa Tecla de Berga es reafirma com un dels grans esdeveniments de promoció econòmica del Berguedà. Se celebrarà el cap de setmana que ve, 20 i 21 de setembre, al passeig de la Indústria. Amb arrels al món rural i la ramaderia, la fira ha sabut evolucionar per esdevenir un espai que combina tradició i modernitat. Enguany, l’Ajuntament de Berga ha apostat per ampliar-la amb la incorporació del sector gastronòmic, «que serà un revulsiu important per la fira», remarca la regidora de Promoció Econòmica de Berga, Ermínia Altarriba.
La fira serà un gran aparador de bestiar, productes locals, activitats, tallers, exposicions i experiències. Impulsada per l’Ajuntament de Berga, compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i l’Associació d’Hostaleria i Turisme, amb la col·laboració de la Diputació i la Generalitat.
Novetat: Espai Gastronòmic
L’Espai Gastronòmic és la principal novetat d’aquesta edició. Neix amb l’objectiu de posar en valor els productes agroalimentaris del Berguedà. S’estructurarà en tres àmbits complementaris: un mercat de venda directa on els productors locals podran compartir el seu producte i coneixement; una zona de degustació amb plats elaborats per cuiners del territori; i una aula gastronòmica amb activitats divulgatives com demostracions culinàries, tallers, tastos i maridatges, a càrrec de referents del sector com Toni Massanés, Oriol Rovira, Ada Parellada o Jordi Badia. Aquesta aposta vol consolidar la gastronomia com un eix estratègic de desenvolupament econòmic, cultural i turístic per al Berguedà.
Fira estratègica
La regidora Ermínia Altarriba destaca l’esforç col·lectiu que representa la fira: «És una suma de moltes voluntats per donar visibilitat a la nostra activitat».
Des de la Cambra de Comerç al Berguedà, Meritxell Torrentó posa èmfasi en la necessitat de crear sinergies entre els agents del territori i de fer visible el potencial:«La fira és una oportunitat per posar en valor la riquesa agroalimentària del Berguedà, a través de l’experiència i el coneixement dels productors, la indústria i els restauradors, en un any clau com a Regió Mundial de la Gastronomia».
Per la seva banda, el president de l’Agència de Desenvolupament, Sebastià Prat, qualifica la cita com una «aposta estratègica per la sobirania alimentària», destacant el lideratge de Berga en fires sectorials. «Aquesta cooperació és una manera d’enfortir-nos i mostrar que fent les coses conjuntament, podem arribar molt més lluny».
La presidenta de l’Associació Hostaleria i Turisme del Berguedà, Sílvia Culell, subratlla la importància del binomi paisatge i producte. «Els llaços entre productors i restauradors han de ser més forts i aquest any tenim l’oportunitat de demostrar que som un territori gastronòmicament potent».
Arrels ramaderes
La fira manté l’esperit ramader amb un espai dedicat al bestiar –repartit enguany en dos sectors diferenciats– i una mostra d’eines agrícoles tradicionals. També hi participen entitats com Revolta Pagesa, l’Associació de Defensa Forestal del Berguedà i Dones de Bosc, una entitat recentment creada per visibilitzar el paper de la dona en el sector forestal.
La programació infantil inclou tallers, jocs familiars i espais educatius com ara la Grangeta de la Mel o la Cabanya del Pastor, amb David Casaponsa. També hi serà present el Parc Natural del Cadí-Moixeró, que oferirà activitats divulgatives sobre els productors del parc.
Activitats variades
No hi faltaran les propostes habituals: parades d’artesania i alimentació, atraccions, trobada de puntaires, mostra de vehicles d’ocasió, trobada d’acordionistes, espectacles, música en directe i ballada de country.
També hi haurà un espai dedicat al món de la mascota, amb el II Concurs de gossos petaners, activitats de sensibilització sobre adopció i benestar animal, i xerrades a càrrec del Refugi de Graugés i Hundur Educan.
La Fira de Santa Tecla s’emmarca dins la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, i s’habilitarà un circuit de bicicletes per infants per fomentar l’educació viària i el respecte a l’entorn.
El divendres previ a la fira, dia 19 de setembre, el Pavelló de Suècia acollirà una jornada tècnica per a professionals del sector agrari, centrada en les eines digitals per a la gestió de les explotacions, organitzada per l’Oficina Comarcal del DARPA.
