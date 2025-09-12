El Servei Ocupacional Coloma, a Avià, es renova per atendre millor les necessitats de les persones usuàries
La reforma millora l’accessibilitat, el confort i les oportunitats terapèutiques del centre, de la Fundació La Llar
Redacció
Amb més de 40 anys d’història en l’atenció i acompanyament de persones amb discapacitat intel·lectual, el Servei Ocupacional Coloma, a Avià, consolida la seva aposta per l’atenció centrada en la persona amb una reforma integral dels seus espais. Aquest estiu, durant els mesos de juliol i agost, el centre ha realitzat una important renovació per adaptar-se als nous perfils de persones usuàries, especialment aquelles amb altes necessitats de suport, trastorn de la salut mental (TSM) i trastorn de l’espectre autista (TEA).
La intervenció no ha estat només física, sinó que ha suposat una transformació en l’acollida i el suport quotidià que es dona a les persones. Els nous espais, més tranquils i millor aïllats acústicament, afavoreixen la concentració, redueixen l’estrès i creen un entorn més segur i confortable. Destaca la incorporació d’una sala multisensorial i una aula de fisioteràpia, que amplien les possibilitats terapèutiques i contribueixen al benestar emocional i físic de les persones usuàries. També s’ha millorat la terrassa exterior i els accessos, facilitant el moviment i la connexió amb l’entorn natural, un aspecte clau per promoure la inclusió i la qualitat de vida.
Amb aquesta reforma, la Fundació La Llar —entitat que gestiona el servei— reafirma el seu compromís de posar les persones al centre i d’oferir recursos que realment responguin a les seves necessitats. L’objectiu continua sent el mateix: garantir que cada persona se senti atesa, còmoda i segura, i que tingui l’oportunitat de créixer i viure amb dignitat i benestar.
