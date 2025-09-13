El temporal fa malbé una de les carpes de la Fira de Santa Tecla de Berga
El Berguedà és la comarca amb més sortides dels Bombers per l'aigua, amb un total de 15
Redacció
El temporal de rècord que ha afectat aquesta matinada i matí de dissabte el Berguedà - a la Quar han caigut fins a 7,8 litres en un sol minut- ha desestabilitzat una de les carpes de la Fira de Santa Tecla que ja estaven muntades a la plaça de Viladomat de Berga, al capdamunt del passeig de la Indústria, pel cap de setmana que ve. La Policia Local ha acordonat la zona, concorreguda avui pel fet que al passeig hi ha el mercat setmanal. El xàfec també ha omplert d'aigua la sala gran del Centre Cívic, incidència que s'ha resolt ràpidament.
Els Bombers de la Generalitat han fet fins a 72 sortides a tot Catalunya relacionades amb la pluja des de les 10 de la nit de divendres. A la regió central s'han fet fins a 22 actuacions a partir de les 5 de la matinada, i el Berguedà és la comarca amb més sortides, amb un total de 15. En la majoria d’avisos, els bombers han estat activats per resoldre problemes d’inundacions en baixos o garatges, per acumulació d’aigua a la via pública o per algun vehicle bloquejat amb l’aigua. També per algun arbre o branca caigudes i alguna esllavissada. No hi ha cap servei ni greu ni destacat.
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: 'Pot provocar un problema important
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa