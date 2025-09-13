Xàfec de rècord al Berguedà: 7,8 litres en un sol minut a la Quar
Els Bombers han atès fins a 22 avisos a la regió central, 15 a la comarca del Berguedà
Un front de tempestes fortes escombra Catalunya i deixa calamarsa a Sant Llorenç o 44,8 litres a Manresa
Redacció / ACN
Un front de tempestes fortes ha escombrat el nord de Catalunya en les darreres hores i ha deixat registres d'entre 30 i 60 litres a la Catalunya Central i punts de les comarques de Girona. Els aiguats han estat de caràcter torrencial en algunes localitats i destaquen els 50,4 litres de la Quar (Berguedà), amb un rècord de 7,8 litres en un minut -a les 05.27 hores de la matinada- que han superat els 7,6 litres de Montserrat-Sant Dimes del 4 de setembre del 2014. El front de tempestes fortes també ha deixat alguna calamarsada com en el cas de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès i 44,8 litres d'aigua a Manresa.
L'estació de la Quar, que ha registrat una ratxa màxima de vent de 95 km/h, també ha batut una altra marca amb 26,1 litres en tan sols 5 minuts, per sobre dels 24,7 litres de Cunit (Baix Penedès) del 12 d'agost del 2019, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
El Berguedà la comarca amb més actuacions
Els Bombers de la Generalitat han fet fins a 72 sortides a tot Catalunya relacionades amb la pluja des de les 10 de la nit de divendres. A la regió central s'han fet fins a 22 actuacions, sobretot per acumulació de pluja i arbres caiguts. No hi ha hagut cap ferit. El Berguedà és la comarca amb més sortides durant la tempesta a la Catalunya central, amb un total de 15.
Fins a les 10.00 hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 200 trucades relacionades amb els xàfecs intensos que han generat 127 expedients. La comarca del Bages, amb 34 avisos, és una de les que més n'ha rebut i Monistrol de Montserrat, amb 20, una de les localitats amb més trucades.
Fins a les 9 hores, sobresurten precipitacions com els 61,1 litres de Vilanova de Sau, els 54,2 litres de Calldetenes, els 50,4 litres de la Quar, els 47,4 litres de Vic, els esmentats 44,8 litres de Manresa, els 42,5 litres de Girona o els 40,5 litres del pantà de Sau, segons les dades de les estacions meteorològiques de Meteocat i Meteoclimatic.
En alerta fins les 18 h
A partir del migdia, els ruixats es concentraran a la meitat est, a les comarques de la costa de Girona, i aniran acompanyats de tempesta. Amb tot, el Bages, el Berguedà, el Moianès i el Lluçanès es mantindran en alerta moderada fins a les 6 de la tarda.
Diumenge, en canvi, serà un dia tapat, però sense precipitacions. Són probables alguns ruixats a l'extrem sud del país, d'intensitat entre feble i moderada, però que no haurien d'anar a més.
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: 'Pot provocar un problema important
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa