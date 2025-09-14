L'ENTREVISTA DE DIUMENGE | Clara Santamaria Vila Empresària ramadera i forestal al Berguedà, presidenta de l’associació de propietàries forestals de Catalunya
«El bosc és com un jardí, si no el cuides s’hi fa gran tot el que és dolent»
Filla única dels propietaris d’un mas centenari a Capolat, al Berguedà, la mort del pare quan ella tenia 11 anys va deixar la Clara Santamaria sola amb una mare que no havia nascut per fer de pagesa i que va haver de tirar endavant fent el cor fort. Mestra de formació i directora d’oficina bancària durant molts anys, mantenir viva l’activitat econòmica al Molí del Tarrés ha estat l’obsessió de la seva vida perquè sentia a les entranyes que així ho volia el seu pare. Ella i la seva mare van mantenir en marxa l’explotació ramadera i ara, prejubilada, ha reprès l’explotació forestal que havia deixat córrer fa quaranta anys. Pensa lluitar el que faci falta per tirar-la endavant.
En una finca com la de casa seva, la mort del pare devia ser un trasbals en tots els sentits, no només emocional. Com ho recorda, amb 11 anys?
Jo estava interna a les carmelites i em van tornar cap a casa, si no per ajudar, com a mínim per fer companyia a la meva mare. Ens vàrem quedar nosaltres dues i dos treballadors que hi vivien, el Quim i el Salvador. La meva mare era nascuda a Berga i era una senyora. La primera de la classe, culta, procol·lària, intel·ligent, perfeccionista en tot, des del planxar fins al cuinar i l’estudiar. Es va casar amb l’hereu de la casa i ella era la forastera de ciutat. Quan es va trobar amb la finca a les mans als 45 anys li va tocar tirar endavant. Una germana del meu pare hi posava traves perquè deia que no se’n sortiria, però la mare va dir: que no? Ja ho veureu. Va deixar córrer la granja de porcs i es va concentrar en l’explotació dels pins i en la ramaderia de vaques, per a carn i per a llet. En teníem una quarantena.
Va sortir bé?
Tirem endavant. En aquell moment l’explotació forestal era rendible. Els sous eren molt baixos i la fusta es pagava al mateix preu que ara. Amb allò i les vaques podíem anar fent sense excessos.
A vostè què li tocava fer?
Quan tenia 12 anys l’home que munyia va tenir una perforació de budells i m’hi vaig haver de posar jo. Cada dia, abans d’agafar el cotxe de línia per anar a l’escola, munyia a mà, i un altre cop quan tornava d’escola. Feia això i tot el que calia. Jo sé tallar pins, els he arrossegat amb els matxos... de tot.
Era feliç? N’és, després de tot?
Jo sóc molt patidora però, alhora, sóc optimista i feliç. En general tendeixo a pensar que ens en sortirem i, amb tota la humilitat del món, sempre he estat orgullosa del que he aconseguit. Sempre he intentat fer el que hauria volgut el meu pare. Hi he tingut amb ell com un diàleg interior. Ara he aconseguit obrir un camí que ell sempre deia que li agradaria volgut fer, i per a mi ha estat dir: pare, ja el tenim. Quan vàrem incorporar el primer tractor, igual. Ara, com que no hi ha ma mare, de vegades aquest diàleg el tinc amb tots dos. I haver tingut una vida a fora del Molí de Tarrés també ha estat bé, perquè he conegut gent molt diversa.
Creu que la seva mare n’era, de feliç?
No, la meva mare va ser una dona poc feliç. Al Molí de Tarrés i s’hi va trobar una sogra, una cunyada i una minyona que era encara més dura que la sogra i la cunyada, i va passar de ser una dona venerada a casa seva a estar completament controlada. Quan, per fi, al cap d’anys, es va quedar sola amb el marit, se li va morir.
En quin moment decideix anar a treballar a fora de la finca?
Als primers vuitantes, quan va ser més fàcil anar a buscar feina a fora que fer rendir el bosc. Les polítiques econòmiques han estat molt nefastes, totes, les de tots els partits, i ens ho han posat molt difícil. Ha calgut treballar al banc per poder invertir a casa mentre el bosc anava morint-se. El bosc és com un jardí, cal cuidar-lo exactament igual. Si el deixes s’hi fa gran tot el que és dolent.
Deixar-ho estar va ser com una derrota, i tornar-hi ha estat treure’s una espina?
No va ser una derrota, perquè eren circumstàncies que jo no controlava, però tornar-hi sí que m’ha agradat. La fusta continua sent molt poc rendible, però ara tinc temps i amb les petites ajudes que hi ha és factible fer-ho funcionar. Aquest any, en comptes de vendre la fusta a un tractant que la ve a buscar i se l’emporta he contractat una persona i un camió i elaboro la fusta per fer diferents productes que vaig a vendre a diferents empreses. Hi poso valor afegit i la puc vendre a més bon preu. Encara no he fet bé els números, però espero que sortirà molt a compte. Evidentment, fer-ho així porta molta feina, però no em cauen els anells per treballar.
I després de vostè?
Crec que la meva obligació és traspassar la finca a la següent generació com me la va deixar el meu pare i com li van deixar a ell. La meva filla estudia Educació infantil a la UVic, però se’n vol fer càrrec i ja començar a ajudar-me a l’estiu i els caps de setmana. En principi, hi haurà continuïtat. Després, quan jo no hi sigui, ja en faran el que vulguin.
Ha estat una dona en un món d’homes.
He tingut tots els deures i tots els drets, però els drets els he hagut de lluitar molt més. El ‘tu nena’ l’he sentit moltes vegades.
Heu creat una associació de dones propietàries forestals perquè compartiu aquesta experiència?
No només per això. No voldria menysprear ningú, però em sembla que els homes han assumit la situació que hi ha. En canvi, les dones estem més disposades a fer el que calgui per fer les finques rendibles, igual que fem per administrar una casa. L’ajut anual per a tot el sector forestal de Catalunya és d’un milió i mig d’euros. Hem d’anar a Barcelona i fer valdre que des d’un despatx de la ciutat no es veuen les coses com són. I les dones tenim moltes hectàrees: som el 30%, i el 40% si hi afegim també les copropietàries. Jo hauria preferit estar al darrere, perquè el lloc que m’ha agradat més sempre ha estat el de número 2, el de qui treballa des de darrere, però no van voler ni votar: em van dir que la presidenta seria jo.
Què cal fer perquè el sector funcioni?
Estem en una situació gairebé de monopoli. Uns pocs compradors marquen els preus, i no ens movem d’aquí. El mercat no demana prou el nostre producte, però és que tampoc no li oferim. No és un problema irresoluble. Només s’ha de veure el que estan fent a França. Hi ha d’haver un mercat de debò que funcioni, i Serradora Boix, per exemple, s’ha de guanyar molt bé la vida, però això ha de repercutir també als proveïdors que venem un producte de la màxima qualitat.
Boletaires als seus boscos: benvinguts o malvinguts?
Hi ha de tot. Un boletaire de debò sap on va i respecta el bosc. Cap problema. Però n’hi ha molts que no són així. Jo quan sento que a TV3 diuen que aquest bosc i aquell són els ideals per anar a buscar bolets, i resulta que són els meus, penso: em pagareu els danys que em faran? Perquè ofereixes casa meva? De vegades penso: ¡potser que m’ofereixin el seu pis del Passeig de Gràcia per anar a passar un parell de dies!
Quins problemes creen?
Per exemple: ara tenim uns prats de pastura on l’herba s’ha recuperat. Si hi anem d’aquí a un mes estaran secs i plans com una taula de tan trepitjats. I només falta que s’hi deixin una llauna aixafada. Ve la vaca, se l’empassa, perquè s’ho mengen tot, i es fan moltíssim mal. I penso: has portat la llauna plena fins aquí i ara que no ocupa espai i no pesa no te la pots emportar? Un altre: poso cable per fer tancats, però com que porten cotxes 4x4 molt ben parits, baixen per tot arreu i se’m posen a fer virolles. ¿Als que em trepitgen els prats els agradaria que m’enfilés de peus al seu sofà?
Curiosament, pensem en el bosc com un conjunt d’arbres, quan, de fet, hi ha molts més animals.
Sí, ho tenim en compte. Ara, per exemple, en una zona on hem tallat hi hem deixat arbres secs drets perquè són la casa de molts ocells. Però també ens trobem amb que els senglars i els cabirols es converteixen en una invasió. Se’ns mengen l’aliment de les vaques, trenquen els filats i porten malalties. Hem de trobar un equilibri.
El seu pitjor malson és un incendi? El canvi climàtic la fa patir?
Evidentment, seria el pitjor, però en el nostre territori no és fàcil que hi hagi incendis com els que estem veient aquest estiu. És una zona molt més humida. Amb el canvi climàtic pot no ser-ho tant, però jo crec que el més important és que fem una bona gestió que ens permeti tenir el bosc cuidat, fent aclarides, netejant, traient biomassa... Si no tinguéssim els boscos tan deixats i amb tant matoll, no tindríem polvorins i els incendis no serien tan virulents. Si el terra és net, el foc sovint no s’enfila als arbres. Ara: per fer això hem de tenir mitjans.
Els quatre cantons
Tothom té el que es mereix?
No sempre.
Millor qualitat i pitjor defecte.
Dic sempre el que penso.
Quant és un bon sou?
El que permet una bona vida.
Percep pressió estètica?
No.
Quin llibre li hauria agradat escriure?
«El petit príncep».
Una obra d’art.
El «David» de Miquel Àngel.
En què és experta?
En res.
Què s’hauria d’inventar?
Una vacuna contra les conductes socials destructives.
Déu existeix?
Crec que hi ha alguna cosa superior a nosaltres.
A quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar?
El meu pare.
Un mite eròtic.
Clint Eastwood.
Acabi la frase. La vida és...
Vivències que ens formen i transformen.
La gent, per naturalesa, és bona, dolenta o regular?
Hi ha de tot.
Faci un paradís amb tres ingredients.
Casa meva, la meva gent, salut.
Un lema per a la seva vida.
Tant com puc, sempre endavant.
Tot per la terra
Maria Clara Santamaria Vila va néixer el 4 d’agost de 1963, filla única de Josep, propietari del Molí de Tarrés, mas centenari del terme de Capolat, a l’alt Berguedà, i de Roser, nascuda a Berga. Té dos fills, el Toni i la Clara, a qui va donar a llum amb 41 i 43 anys.
El 1975, quan ella tenia 11 anys, el seu pare, de 52, mor d’una crisi cardíaca en poques setmanes. La seva mare s’ha de fer càrrec de l’activitat forestal i ramadera del mas.
Estudia a Berga i, aprovada la selectivitat, cursa estudis d’administrativa. Més endavant, obtindrà el títol de Magisteri. Ha treballat a les Vedrunes de Berga, on havia estudiat; a oficines de Berga i Cardona de La Caixa; de controladora de vaques de la raça bruna als Pirineus; fent substitucions al despatx del notari de Puig-reig, Ramon Costa; de secretària a l’Ajuntament de Capolat i al Registre de la Propietat de Berga. El gener de 1998 s’incorpora a Caixa Manresa -posteriorment Catalunyacaixa i BBVA- on ha estat comercial, sotsdirectora d’oficina i directora a Gironella, Casserres, Bagà i Avià. Se’n prejubila el 2021.
Durant tot aquest temps no deixa de treballar en l’explotació familiar. En prejubilar-se, hi reprèn el negoci forestal, que la família havia abandonat els anys vuitanta. Actualment, la propietat, que ella ha ampliat, té 325 hectàrees i tres finques arrendades.
Des de l’any passat és presidenta de Dones de Bosc, l’associació de propietàries forestals de Catalunya.
