Operació tornada del pont de la Diada: 10 quilòmetres de cua a la C-16, a Bagà
Dos accidents a l'AP-7, a Castellví de la Marca i a l'Ampolla, compliquen la tornada
Redacció / ACN
L'operació tornada del pont de la Diada es complica a Catalunya. Dos accidents de trànsit a l'AP-7, el primer s'ha registrat a Castellví de la Marca (Alt Penedès) i ha provocat congestió de 10 quilòmetres fins a Banyeres del Penedès en sentit nord. El segon accident de l'AP-7 ha tingut lloc a l'Ampolla en direcció Barcelona provocant congestió en sentit nord. Es fan desviaments cap a la N-340. També s'han registrat cues de fins a 10 quilòmetres a la C-16, a Bagà, en sentit sud. Altres punts complicats de la xarxa viària catalana són l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès, amb 5 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona, i també a l'altura de Sant Celoni, on s'han registrat retencions de 9 quilòmetres.
També ha quedat tallada la C-31 a Castell-Platja d'Aro cap a Palamós per l'incendi d'un vehicle.
