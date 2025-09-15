Els càmpings del Berguedà han fregat el ple absolut al mes d’agost
Tot i un juliol més fluix, el sector fa un balanç molt positiu de la temporada d’estiu. Al mes passat els establiments van superar el 95% d’ocupació
Els càmpings del Berguedà fan un balanç positiu de la temporada d’estiu pel que fa a l’ocupació, especialment durant el mes d’agost. Tot i que el juliol ha estat «fluixet», segons Joan Montañà, president de l’Associació de Càmpings del Berguedà, l’afluència de visitants s’ha intensificat a l’agost, arribant en molts casos a ocupacions superiors al 95%.
Segons Montañà, la presència de clients fixos o de temporada en diversos establiments pot dificultar una visió global del moviment turístic, ja que aquests perfils no generen el mateix volum de rotació que altres visitants. Tot i això, s’ha constatat una ocupació mitjana d’entre el 75% i el 80% al juliol, i de fins al 95% a l’agost, confirmant la tendència a una concentració de l’activitat en les setmanes centrals de l’estiu.
Berga Resort, un exemple de màxima ocupació
Un dels establiments destacats, tant per les dimensions de les instal·lacions com pels resultats, ha estat Berga Resort, que durant el mes d’agost ha fregat el ple absolut amb més d’un 95% d’ocupació. Segons explica la responsable, Marta Barniol, al juliol va costar més omplir el càmping, però a l’agost es va assolir una gran afluència, convertint el recinte com si fos la quarta localitat amb més població del Berguedà (per darrere de Berga, Gironella i Puig-reig), amb unes 4.000 persones allotjades.
La primera setmana de setembre també ha estat positiva, i aquest pont de l’11 de setembre es tancarà amb un 90% d’ocupació. El perfil dels campistes són famílies amb nens procedents principalment de Barcelona i l’àrea metropolitana, però també de Madrid, València o el País Basc. El turisme internacional, en canvi, és minoritari i representa només l’1% de la facturació de Berga Resort.
Els clients valoren la qualitat de les instal·lacions amb una àmplia oferta de serveis com ara parc aquàtic, zona esportiva, spa, gimnàs, zona infantil, bar, restaurant i activitats d’animació estiuenques, com també el fet que el càmping disposi de casetes amb jardí aptes per a mascotes. D’altra banda, és un reclam l’entorn natural del Berguedà i la possibilitat de fer-hi rutes i visitar equipaments turístics.
Les previsions per a la tardor són bones, especialment si la temporada de bolets acompanya; també amb l’arribada de l’Ultrapirineu, un esdeveniment que cada any atrau centenars de visitants i corredors a la comarca i que se celebrarà el primer cap de setmana d’octubre a Bagà; i, entre altres, per viure el Halloween a Berga Resort.
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina
- Lidl reobrirà a Manresa el dia 26 amb 500 metres quadrats més de superfície
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Dos detinguts a Manresa per cultivar marihuana en dos pisos al carrer Major i al carrer Migdia
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor