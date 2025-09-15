Els Pastorets de Berga celebren 125 anys amb nou equip de direcció format per quatre dones
Maria Corominas, Anna E. Puig, Laia Coma i Sònia Ferrer formen el nou equip de direcció artística
Redacció
Els Pastorets de Berga, una de les tradicions teatrals més arrelades de la ciutat, arriben enguany al 125è aniversari de representacions a càrrec de l’Agrupació Teatral La Farsa. Coincidint amb aquesta efemèride tan especial, l’entitat ha renovat l'equip de direcció i està format per quatre actrius vinculades a la Farsa: Maria Corominas, Anna E. Puig, Laia Coma i Sònia Ferrer. Aquest relleu femení reflecteix el compromís de l'entitat amb la igualtat i l’aposta pel talent intern.
Les quatre directores assumeixen el repte amb la voluntat de donar continuïtat al camí recorregut els darrers anys, posant el focus en la consolidació del projecte, la renovació artística i la implicació del jovent. Substitueixen Marc Corominas i Eric Calderer, que han liderat les representacions dels Pastorets del Nadal del 2023 i del 2024.
El 125è aniversari dels Pastorets de Berga es commemorarà amb un ampli ventall d’actes i novetats al llarg de la temporada, que es donaran a conèixer pròximament. L’efemèride vol esdevenir una celebració col·lectiva de la cultura popular i del teatre amateur, així com una mirada cap al futur amb noves energies. Els assajos de la temporada 2025-2026 començaran aviat.
