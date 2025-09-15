Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Pastorets de Berga celebren 125 anys amb nou equip de direcció format per quatre dones

Maria Corominas, Anna E. Puig, Laia Coma i Sònia Ferrer formen el nou equip de direcció artística

Quatre actrius de La Farsa al timó dels Pastorets de Berga: Maria Corominas, Anna E. Puig, Laia Coma i Sònia Ferre

Quatre actrius de La Farsa al timó dels Pastorets de Berga: Maria Corominas, Anna E. Puig, Laia Coma i Sònia Ferre / Agrupació Teatral La Farsa

Redacció

Berga

Els Pastorets de Berga, una de les tradicions teatrals més arrelades de la ciutat, arriben enguany al 125è aniversari de representacions a càrrec de l’Agrupació Teatral La Farsa. Coincidint amb aquesta efemèride tan especial, l’entitat ha renovat l'equip de direcció i està format per quatre actrius vinculades a la Farsa: Maria Corominas, Anna E. Puig, Laia Coma i Sònia Ferrer. Aquest relleu femení reflecteix el compromís de l'entitat amb la igualtat i l’aposta pel talent intern.

Les quatre directores assumeixen el repte amb la voluntat de donar continuïtat al camí recorregut els darrers anys, posant el focus en la consolidació del projecte, la renovació artística i la implicació del jovent. Substitueixen Marc Corominas i Eric Calderer, que han liderat les representacions dels Pastorets del Nadal del 2023 i del 2024.

El 125è aniversari dels Pastorets de Berga es commemorarà amb un ampli ventall d’actes i novetats al llarg de la temporada, que es donaran a conèixer pròximament. L’efemèride vol esdevenir una celebració col·lectiva de la cultura popular i del teatre amateur, així com una mirada cap al futur amb noves energies. Els assajos de la temporada 2025-2026 començaran aviat.

TEMES

  1. Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
  2. Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor
  3. La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
  4. Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
  5. Un arrossegament de pedres talla l'accés a Montserrat per dues carreteres i n'afecta una tercera
  6. Mor per sobredosi a Brians 2 un intern de 25 anys amb una llarga condemna
  7. El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
  8. Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya

L’art, la música, el teatre i la llengua envaeixen Estamariu per un cap de setmana

L’art, la música, el teatre i la llengua envaeixen Estamariu per un cap de setmana

El PIB català creix un 2,7% interanual en el segon trimestre de l'any

El PIB català creix un 2,7% interanual en el segon trimestre de l'any

L'Escola de Salut de Sant Fruitós torna amb noves propostes per promoure un envelliment actiu i saludable

L'Escola de Salut de Sant Fruitós torna amb noves propostes per promoure un envelliment actiu i saludable

Detingut a Blanes un metge per agredir sexualment una pacient

Detingut a Blanes un metge per agredir sexualment una pacient

Una molècula que es ruixa amb un esprai permet als tomàquets resistir millor la sequera

Una molècula que es ruixa amb un esprai permet als tomàquets resistir millor la sequera

Feijóo acusa Sánchez d’«encoratjar els disturbis» a la Vuelta: «Li és igual la vida dels policies i corredors»

Feijóo acusa Sánchez d’«encoratjar els disturbis» a la Vuelta: «Li és igual la vida dels policies i corredors»

Localitzen un boletaire perdut durant hores a la Coma i la Pedra

Localitzen un boletaire perdut durant hores a la Coma i la Pedra

Illa: "El que està passant a Gaza és un genocidi. Negar-ho és equivocar-se i anar en contra de la realitat"

Illa: "El que està passant a Gaza és un genocidi. Negar-ho és equivocar-se i anar en contra de la realitat"
Tracking Pixel Contents