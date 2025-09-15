La Llar traslladarà l’activitat laboral del Taller Coloma al polígon de la Valldan de Berga
La permuta amb l’Ajuntament de Berga no convenç BeGI, que critica que es perdi una possible nau per la brigada per assumir un edifici per rehabilitar al barri vell
L’Ajuntament de Berga ha formalitzat l'acord d'una permuta amb la Fundació La Llar que comporta l’intercanvi de dues propietats: una parcel·la municipal del polígon industrial de la Valldan passa a mans de la fundació, mentre que el consistori adquireix un edifici del carrer Balmes, al barri vell de Berga, al costat de l'antiga escola d'educació especial (que ja és propietat municipal). La finalitat principal d’aquest acord és facilitar el trasllat de l'activitat laboral del Taller Coloma al polígon. El centre de treball especial, de la Fundació La Llar, ubicat a Avià, dona feina a les persones amb discapacitat i garanteix la seva integració laboral. El Taller Coloma també compta amb la part assistencial, el qual es mantindrà a les instal·lacions actuals.
Segons la gerent de la Fundació La Llar, Ester Comellas, la permuta permetrà millorar l’activitat productiva i crear noves oportunitats ocupacionals. «A canvi d’un edifici en desús (donació d’una família), apostem per construir una nau al polígon i traslladar-hi els serveis industrials, per ser més eficients en l’àmbit productiu i generar més activitat», ha explicat.
La bugaderia, al límit d’espai
Segons Comellas, permetria crear una nova línia de manipulats o ampliar la maquinària de la bugaderia (que des del 1984 presta serveis a centres sociosanitaris, establiments turístics, empreses i clients particulars). Actualment, segons Comellas, «la bugaderia no té espai per créixer», per exemple, «ens aniria bé comprar una màquina de planxar nova, però no ens hi cap». La nova nau també tindria un espai de magatzem per a l’equip de jardineria i el de neteja del Taller Coloma. A més, «facilitaria a les persones que hi treballen accedir a la feina, ja que actualment som en un disseminat on no arriba el transport públic», ha remarcat la gerent. De moment, la Fundació La Llar està desenvolupant el projecte i treballarà per buscar finançament per a la construcció de la nau, que no serà una realitat «fins a mitjà-llarg termini», ha dit Comellas sense concretar dates.
BeGI no veu bé la permuta
L'operació no ha estat exempta de crítiques. Des de l’oposició, el grup BeGI (Berga Grup Independent) ha advertit que la permuta suposa una oportunitat perduda per dotar la brigada municipal d’un espai propi al polígon. Segons la regidora de BeGI, Judit Vinyes, "actualment, el consistori paga un lloguer de prop de 24.000 euros anuals per tenir un magatzem per la brigada, uns diners que es podria estalviar construint una nau a la finca municipal del polígon". Vinyes va exposar en l'últim ple a Berga que "una nau d’uns 800 m² hauria permès centralitzar serveis de la brigada, com oficines, vestidors o l’emmagatzematge de materials de fires". Va qüestionar que es "deixi perdre" per un edifici al barri vell: "l'Ajuntament ja en té d'altres d'edificis vells, en desús i pendents de rehabilitar i no s'hi ha actuat".
Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra (CUP), va defensar la permuta argumentant que "la ubicació al polígon no és idònia per a la brigada, ja que la proximitat amb el nucli urbà és clau per al seu funcionament diari". I va afegir: "Sí que es paga un lloguer, però l’espai s’ha anat adaptant i és el dia a dia indiscutible de la brigada i de l’Ajuntament”.
A més, Serra va destacar que l’edifici adquirit al carrer Balmes (número 10), se suma a un altre edifici de titularitat municipal adjacent, fet que obre la porta a projectes de rehabilitació més ambiciosos: «Tenir un espai més gran ens pot permetre, per exemple, projectar un edifici amb nous usos, entre altres possibilitats». A més, segons Serra, «ara és un bon moment perquè tenim l’opció d’aconseguir finançament a través del Pla de Barris de la Generalitat».
Tanmateix, des de BeGI insisteixen que disposar d’edificis contigus no garanteix cap actuació futura si no s’hi inverteix: "A l'edifici que ja teníem fins al barri vell no s'hi ha fet res, no hi ha cap garantia que ara es faci un projecte per a dos edificis". Per això, segons Judit Vinyes: "No acabem de veure bé aquesta permuta".
