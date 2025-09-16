Reclam conjunt al Berguedà per una subestació elèctrica al polígon comarcal d'Olvan
Empresaris de la comarca, institucions i els promotors de la central reversible de la Baells insten a Red Eléctrica de España que inverteixi en la xarxa elèctrica com a prioritat per desbloquejar el creixement industrial
Les principals entitats econòmiques i institucions del Berguedà, juntament amb les empreses promotores de la central hidroelèctrica reversible de la Baells, fan pinya per reclamar a Red Eléctrica de España que incorpori una subestació elèctrica transformadora al polígon industrial comarcal d'Olvan, dins la planificació elèctrica 2026-2030.
Representants de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), la Cambra de Comerç, el Consell Comarcal, l’Ajuntament d’Olvan i les empreses que lideren el projecte, Verbund i E-Storagy (spin-off de Capital Energy), coincideixen que la construcció d’aquesta infraestructura és vital per al desenvolupament econòmic del territori i per a l’impuls de la transició energètica de Catalunya.
Una infraestructura amb triple impacte
Segons empresaris, institucions del Berguedà i promotors de la central reversible, la construcció d’aquesta subestació transformadora respon a tres grans objectius estratègics:
-Dotar de més capacitat elèctrica el polígon de Rocarodona, l’àmbit industrial amb més potencial de creixement del Berguedà, que actualment només pot oferir 100 kW de potència, insuficient per acollir noves activitats industrials amb altes necessitats energètiques.
-Millorar la qualitat i fiabilitat del subministrament elèctric als ciutadans i empreses de la comarca, superant les limitacions actuals i garantint un servei adequat al creixement previst.
-Permetre l’evacuació de l’energia renovable generada per la central hidroelèctrica reversible de la Baells, un projecte clau per a la transició energètica de Catalunya, que generarà fins a 512 MW i que s’alinea amb els objectius de descarbonització i aprofitament de fonts renovables.
El polígon comarcal, clau per al futur econòmic del territori
El polígon de Rocarodona d'Olvan, impulsat des de l’Institut Català del Sòl, disposa d’una superfície total de més de 527.000 m² i ofereix parcel·les de grans dimensions, des de 1.800 m², amb possibilitat d’ús industrial, comercial, d’oficines, sanitari, cultural i esportiu. La seva ubicació estratègica, a tocar de la C-16 i la C-62, el converteix en un enclavament idoni per atraure inversió i desenvolupar nous projectes econòmics.
Tot i aquest potencial, la manca de capacitat elèctrica impedeix el seu desenvolupament complet. Sense una subestació pròpia, només es pot donar servei a un 25% de la superfície disponible. Així ho exposa l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, que recorda que la subestació ja s’havia previst inicialment però es va retirar de la planificació estatal per l’estancament del polígon: "Ara que el polígon torna a estar en el punt de mira, cal reintroduir la subestació en la planificació de Red Eléctrica. Si no ho fem, només podrem activar unes 10 hectàrees, desaprofitant el 75% del seu potencial industrial", ha alertat l’alcalde.
La central reversible de la Baells, motor de la transició energètica
El projecte de central reversible a la Baells preveu aprofitar dues cotes del pantà de la Baells per emmagatzemar energia en forma d’aigua. Durant les hores amb sobreproducció solar i eòlica, l’aigua es bombarà cap a un embassament superior, i durant la nit o en moments de més demanda, es turbinarà per generar electricitat. Aquesta tecnologia permet estabilitzar la xarxa elèctrica i garantir l’aprofitament continu de les renovables.
Per funcionar, la central necessita una via d’evacuació d’energia eficient. Els promotors consideren que Olvan és l’opció òptima, ja que permetria sumar sinergies amb el desenvolupament del polígon. "La subestació d’Olvan no només és estratègica per a la central de la Baells, sinó també per al desenvolupament del Berguedà. És una infraestructura prioritària, i la seva construcció ha de ser immediata per respondre a les necessitats del territori i de la transició energètica", assenyalen fonts de Verbund Green Power Iberia.
Suport institucional i empresarial
El president del Consell Comarcal del Berguedà, Moisès Masanas, valora positivament el consens aconseguit al territori: "Amb la subestació d’Olvan es consolidaria l’aposta pel desenvolupament industrial de la comarca. Des del Consell Comarcal, donarem suport als ajuntaments per fer realitat aquest projecte, amb respecte i compromís envers el territori".
Des del món empresarial, el president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, recorda que la reivindicació de la subestació és històrica i compartida pel sector: "És una infraestructura urgent i imprescindible. Sense ella, el polígon d’Olvan no pot créixer ni desenvolupar-se. L’aposta dels promotors de la central reforça encara més el caràcter estratègic d’aquesta instal·lació".
També la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà mostra el seu suport, destacant la necessitat de dotar el territori de les infraestructures que permetin atraure inversions i generar activitat: "El polígon d’Olvan ha de ser el motor de creixement industrial de la comarca. Amb energia verda i bones comunicacions com el desdoblament de la C-16, el Berguedà pot esdevenir un pol d’atracció econòmica i de prosperitat per al conjunt del país".
Presentació pública del projecte de la Baells
Els promotors de la central reversible de la Baells presentaran públicament el projecte dimarts que ve, 23 de setembre, davant les institucions i la ciutadania dels municipis afectats. L’arquitecte berguedà Carles Farràs serà el portaveu del projecte.
