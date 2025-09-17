Berga espera una bona assistència a la festa dels bolets i cistelles plenes de rovellons
El Concurs de Boletaires del pla de Puigventós es farà el diumenge 6 d'octubre. Es nomenaran com a boletaires d'honor Clara Santamaria, Joan Boix i Moisès Masanas
Les pluges dels últims dies al Berguedà poden ser un bon aliat per als bolets i fan pensar que d’aquí a dues setmanes i mitja ja se’n podran pesar grans quantitats al pla de Puigventós, a Castellar del Riu. És l’escenari del Concurs de Boletaires, l’acte central d'una festa dels bolets que organitza la Penya Boletaire de Berga organitza cada primer diumenge d’octubre. Serà el dia 5 d’octubre i mantindrà la tradició tot promovent el respecte per l’entorn natural. El president de la penya, Ramon Minoves, apunta que sense boscos sans i cuidats no hi ha bolets i fan una crida a la sensibilització i a la responsabilitat col·lectiva per preservar el medi. Minoves augura una bona temporada boletaire: "Sembla que serà una bona temporada. De moment segueix un patró favorable i ja en van sortint, tot i que ara es troben bolets una mica corcats, n’aniran sortint més i seran bons". Està convençut que al concurs de Puigventós es veuran nombroses cistelles plenes de rovellons.
Categories del concurs de bolets
El 67è Concurs de Boletaires mantindrà les tres categories habituals: rovellons, llenega negra i rovelló de més pes. La categoria dels rovellons inclourà tres subcategories segons la quantitat recollida, pensades per facilitar la participació familiar: més de 40 quilos, entre 20 i 40 quilos, i menys de 20 quilos (s'atorgan premis econòmics). També s’organitzarà el concurs infantil de boletaires per a nens i nenes de 4 a 10 anys, distribuïts en diferents franges d’edat. "Apostem cada any per al concurs infantil, clau per generar planter", remarca Minoves".
Les inscripcions per als dos concursos valen 5 euros i es poden fer fins al 4 d’octubre a la botiga Fígols Home/Dona, al Bar Sol, i també a Puigventós el mateix dia de la festa, on a part del lliurament dels premis dels concursos de bolets i del concurs de dibuix infantil, els assistents podran gaudir del tradicional esmorzar, enguany amb una novetat gastronòmica: "es podrà tastar un entrepà mixt de botifarra (tastet) amb cansalada", explica Ramon Minoves.
Tres boletaires d'honor
La festa inclourà també el nomenament dels boletaires d’honor. Enguany seran Clara Santamaria, de Capolat, presidenta de Dones de Bosc, la primera associació de propietàries forestals de Catalunya; Joan Boix, conseller delegat del Grup Boix de Puig-reig, que està enllestint una planta per elaborar plaques de contralaminat CLT; i Moisès Masanas, president del Consell Comarcal, que s’ha mostrat agraït pel reconeixement i ha dit que li fa molta il·lusió, perquè es considera més bon boletaire que altres coses: "Anar a buscar bolets m'agrada i se'm dona prou bé".
La Penya Boletaire calcula que entre 2.000 i 2.500 persones participaran a la Festa dels Bolets. En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga, Ermínia Altarriba, assegura que el bolet "està en l’ADN berguedà" i que per això el Concurs de Boletaires atrau cada any molta gent al Pla de Puigventós.
Per facilitar l’accés s’oferirà un servei d’autobús entre Berga i el Pla de Puigventós, finançat pel Consell Comarcal, amb cinc trajectes d’anada entre 2/4 de 9 del matí i 2/4 d'11 (cada mitja hora) i cinc més de tornada entre 2/4 de 12 i 2/4 de 2 (també cada mitja hora). Els tiquets, que costaran 1,5 euros per trajecte i es podran comprar anticipadament a la botiga Fígols Home/Dona.
La cloenda de la festa tindrà lloc a la plaça de la Creu de Berga, amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Berga Jove a les 6 de la tarda del diumenge 5 d'octubre. Tot seguit hi haurà un pilar d’honor dels Castellers de Berga i es farà la tradicional cremada de la falla.
Falla amb bolets de soca
La temàtica de la falla d’aquest any estarà dedicada als bolets de soca. Maria Perarnau, membre de la Penya Boletaire, explica que enguany han volgut fugir dels típics rovellons o ceps per donar protagonisme a uns bolets menys coneguts però molt presents aquest any, gràcies a les pluges. La falla inclourà també figures com un mussol elements que es poden trobar al peu d’una soca. Segons Perarnau, "serà una falla diferent, maca i amb molt de color".
Un cartell tocat pel bolet
El cartell de la 67a edició del Concurs de Boletaires ha estat dissenyat per Salvador Vinyes, de Berga. L’autor explica que quan era petit sortien de casa amb el seu pare per anar a buscar bolets quan encara era fosc i arribaven als Rasos de Peguera quan sortia el sol, "això és estar tocat pel bolet. Aquest és el lema del cartell, que mostra el text 'Tocats pel bolet' dins del cap d'un bolet i pintat amb colors. Vinyes afirma que ha volgut fer un disseny "entenedor, bonic i de coloraines".
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Necrològiques del 16 de setembre del 2025