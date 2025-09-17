La Cuina del Bolet del Berguedà celebra 25 anys amb la participació de vint restaurants i un sopar d’aniversari
Els menús combinen tradició i creativitat amb els bolets com a protagonistes de la temporada gastronòmica de tardor. La campanya arrenca dissabte, 20 de setembre, i s'allarga fins al 23 de novembre
La tardor al Berguedà fa olor de bosc i de bolets. I als restaurants de la comarca, aquestes aromes es transformen en plats cuinats amb rovellons, ceps, llenegues, rossinyols i altres espècies. És temps de Cuina del Bolet, i aquest 2025 la campanya compleix 25 anys consolidant-se com una de les cites gastronòmiques més emblemàtiques del calendari berguedà. Impulsada per l’associació Hostaleria i Turisme del Berguedà, arrencarà aquest dissabte, 20 de setembre i s’allargarà fins al 23 de novembre, amb més força que mai i una oferta que supera la dels últims anys.
En total, 20 restaurants de la comarca participen en aquesta edició de la Cuina del Bolet, oferint menús complets amb els bolets com a protagonistes, des dels entrants fins a les postres (els menús de cada restaurant es poden veure clicant aquí). La proposta que combina receptes tradicionals amb creacions innovadores, traient profit de la versatilitat culinària del producte estrella dels boscos berguedans. La xifra de 20 restaurants supera la de les últimes edicions, que rondava la quinzena, fet que aplaudeix la presidenta d'Hostaleria i Turisme, Sílvia Culell: "Estem molt contents de tenir 20 restaurants que participen a la campanya, això ens permet oferir molta varietat, tant de plats com de preus". També remarca que la presència de restaurants a tot el territori mostra que la Cuina del Bolet arriba a cada racó del Berguedà.
Els 20 restaurants amb Cuina del Bolet
- Ca l’Amagat (Bagà)
- Cal Candi (Vilada)
- Cal Majoral (L’Espunyola)
- Cal Marçal (Puig-reig)
- El Forn de Gósol (Gósol)
- El Recó de l’Avi (Guardiola de Berguedà)
- Els Casals (Sagàs)
- Els Roures (Castellar del Riu)
- Estones Casa de Sabors (Guardiola de Berguedà)
- Font Freda (Castellar del Riu)
- Font Negra (Berga)
- Hostal Pedraforca (Saldes)
- Hotel Estel (Berga)
- L’Indret del Pedraforca (Saldes)
- La Barana (Berga)
- La Cabana (Berga)
- La Candela (Gironella)
- La Muntanya (Castellar de n’Hug)
- La Taverna (Gironella)
- Sant Cristòfol (Santa Maria de Merlès)
Sopar de celebració: 2 d’octubre a Berga
Per celebrar el 25è aniversari, l’associació ha organitzat un sopar gastronòmic obert a tothom el dijous 2 d’octubre. Es farà en una carpa situada al capdamunt del passeig de la Indústria de Berga. L’àpat anirà a càrrec de Les Alzines Càtering, del Guixaró, i comptarà amb un menú especial amb plats de bolets, com a tret de sortida simbòlic dels sopars maridats que s’organitzaran en el marc de la Cuina del Bolet. Al sopar d'aniversari "Creiem que hi assistiran com a mínim un centenar de persones", explica Sílvia Culell, que afegeix que el preu del sopar serà de 50 euros: "Un sopar d’aquestes característiques costaria més diners, però el fem a aquest preu per promocionar comarca, territori i producte". Les reserves per assistir al sopar ja estan obertes i es poden fer a través d'aquest enllaç.
Ruta de sopars maridats
El sopar del dia 2 també donarà el tret de sortida a la ruta de sopars maridats, una activitat que s’allargarà durant tots els dijous d’octubre i novembre. En aquestes vetllades, diversos restaurants oferiran menús especials on els bolets es maridaran amb vins dels cellers de la DO Pla de Bages, com Abadal o Oriol Rosell. Els establiments participants en aquesta ruta es donaran a conèixer pròximament.
Sinergies pel territori
Des de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, David Font ha expressat la seva satisfacció per col·laborar una vegada més amb aquesta campanya, que considera "una garantia d’èxit" per la bona acollida que té entre la ciutadania i el seu potencial com a reclam turístic. "La Cuina del Bolet ens permet posar en valor no només els bolets, sinó també altres productes del territori com la carn, els formatges o els embotits". El Berguedà és territori boletaire i les perspectives per aquesta tardor són molt positives.
