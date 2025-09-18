Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Com arribar amb autobús a la Festa dels Bolets de Berga

Hi ha programats cinc trajectes d'anada i cinc de tornada amb un marge de mitja hora

La festa dels Bolets de Berga en una edició anterior

La festa dels Bolets de Berga en una edició anterior / Mireia Arso

Redacció

Berga

La Festa dels Bolets de Berga se celebrarà el pròxim diumenge 5 d'octubre i preveu una assistència d'entre 2.000 i 2.500 persones. L'acte central de la jornada és el popular Concurs de Boletaires del Pla de Puigventós, a Castellar del Riu. Si no et vols perdre la 67a edició de la competició organitzada per la Penya Boletaire de Berga, t'expliquem com pots arribar-hi amb autobús.

De nou, s'oferirà bus públic per desplaçar-se fins al pla de Puigventós. Es tracta d'un servei finançat pel Consell Comarcal que proporcionarà cinc trajectes d’anada cada mitja hora, de 2/4 de nou a 2/4 d'onze, i cinc trajectes de tornada, de 2/4 de dotze a 2/4 de dues. Els tiquets, que tindran un preu d'1,5 euros per trajecte, es podran comprar anticipadament a la botiga Fígols Home/Dona, situada a la plaça de Viladomat, 1 (BIS).

Més enllà del tradicional concurs, que mantindrà les categories habituals de rovellons, llenega negra i rovelló de més pes, també hi ha preparat un per a infants de 4 a 10 anys.

Notícies relacionades i més

Les inscripcions

Apuntar-se als concursos tindrà un cost de 5 cinc euros i es poden fer fins al 4 d’octubre a la botiga Fígols Home/Dona, al Bar Sol, i també a Puigventós el mateix dia de la festa.

