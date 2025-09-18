Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Festeta de la Cervesa arriba a Cal Rosal per dinamitzar el Mercat del Bolet

La cita és aquest dissabte i inclourà actuacions musicals, tapes i la participació de tres cervesers artesans

Festeta de la Cervesa, l'any passat a Cal Rosal

Festeta de la Cervesa, l'any passat a Cal Rosal / Ajuntament d'Olvan

Redacció

Berga

Cal Rosal acollirà aquest dissabte, 20 de setembre, la 7a edició de la Festeta de la Cervesa, una cita que des del 2019 combina música en directe amb la degustació de cerveses artesanes del territori, i que es fa en el marc dels actes de dinamització del Mercat del Bolet.

La jornada arrencarà a les 12 del migdia amb un vermut musical a càrrec del duet Ayala Acústics, que oferirà versions aptes per a tots els públics. A les 7 de la tarda, serà el torn del quartet Cece Giannotti, amb un repertori que fusiona versions i temes propis de pop i blues. La cloenda arribarà a les 9 del vespre amb el grup The Seventies, que farà ballar el públic amb clàssics del rock’n’roll.

Més enllà de la música, la festa aposta per donar protagonisme a la cervesa artesana, amb la presència de tres productors de proximitat, Cerveses Grenyut (Puig-reig), Kibus (Olost) i CTretze (La Pobla de Segur). Els assistents també podran gaudir d’un ampli ventall de tapes durant la franja del vespre.

L’Ajuntament d’Olvan impulsa aquesta iniciativa amb l’objectiu de dinamitzar l’eix comercial de Cal Rosal a la tardor, aprofitant l’afluència de visitants que atrau el Mercat del Bolet i l’activitat dels comerços locals.

Les propostes de tardor continuaran més enllà de la Festeta de la Cervesa. El 18 i 19 d’octubre se celebrarà la Festa del Bolet, el 25 d’octubre tindrà lloc el Vermut Feminista i, finalment, el 26 d’octubre es clourà el cicle amb el Mercat de Productors en la seva edició de tardor.

