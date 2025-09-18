Mobiliari urbà imprès en 3D s'instal·la a la Catalunya Central: Un banc de formigó homenatja Gaudí a la Pobla de Lillet
El banc, que s'instal·la a la plaça de l’Ajuntament, és obra d’un estudiant guanyador d’un concurs i combina la inspiració gaudiniana amb les noves tecnologies de fabricació additiva
La Pobla de Lillet estrenarà aquest dissabte un banc de formigó imprès en 3D, el primer mobiliari urbà fabricat en tres dimensions que s'instal·larà a la Catalunya Central. El banc es col·loca a la plaça de l’Ajuntament, davant del pont romànic, i ret homenatge a l’arquitectura d’Antoni Gaudí, qui va deixar un llegat destacat en aquesta població de l'alt Berguedà amb els Jardins Artigas i el Xalet del Catllaràs. L’acte, que combinarà art, tradició i innovació tecnològica, és fruit de la col·laboració entre l’empresa Benito Urban, el consistori, el Centre d’Estudis Lillet, Lagula Arquitectes i la firma Aridditive.
El disseny guanyador d’un concurs pioner
La peça és obra de Zevin Song, estudiant de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya, guanyador del I Concurs de Disseny FormART3D. El certamen, impulsat per l'empresa Benito Urban, va rebre 76 propostes i buscava captar l’esperit de Gaudí alhora que explorava les possibilitats de la fabricació additiva aplicada al mobiliari urbà.
Segons Arnau Miralpeix, director de Màrqueting de Benito Urban, el concurs va néixer "per potenciar la col·laboració universitat-empresa, amb la Fundació CIM de la UPC". L'objectiu de la iniciativa és "la innovació i l’aposta per ser pioners en la utilització de noves tecnologies, com és la impressió de formigó amb 3D". A partir d’aquesta experiència, l’empresa i Aridditive col·laboraran en la producció de bancs de formigó impresos en 3D per a espais públics.
Una jornada divulgativa
La inauguració del banc serà aquest dissabte, 20 de setembre, a les 5 de la tarda a la plaça de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, amb la descoberta del banc. A les 6, a la Llar del Pensionista Lillet, hi haurà una primera ponència de Marc Zaballa (Lagula i Centre d’Estudis Lillet), que explicarà la història de la fàbrica Asland; després una xerrada d'Arnau Cumelles i Roger Uceda (Aridditive), que presentaran el futur del ciment amb la fabricació 3D; i es tancarà l'acte amb una intervenció d'Arnau Miralpeix (Benito Urban), que exposaràà els projectes que l’empresa impulsa amb aquesta tecnologia. La jornada es tancarà amb un pica-pica per als assistents.
Passat i futur a la Pobla
La Vall de Lillet conserva un llegat únic de Gaudí. Els Jardins Artigas i el Xalet del Catllaràs, a la Pobla de la Lillet, i la fàbrica de ciment Asland de Clot del Moro (Castellar de n'Hug) són tres obres que uneixen natura, arquitectura modernista i patrimoni industrial. Amb el disseny del banc de Zevin Song, imprès per l’empresa Aridditive, la iniciativa de Benito Urban aposta per les noves tecnologies, on la fabricació 3D és ideal per reproduir les geometries orgàniques de Gaudí que inspiren el disseny. El nou banc crearà un impacte tangible amb formes ondulades que evoquen l’estètica gaudiniana capes pròpies de la impressió 3D.
Qui són Benito Urban?
És una empresa experta en fabricació de mobiliari urbà, il·luminació i el desenvolupament de la smart city. Té presència als carrers i les places de 80 països, gràcies a un catàleg de 8.000 referències d'il·luminació i mobiliari urbà, mobilitat, parcs infantils, equipament esportiu, tapes i reixes, senyalització, zones d'ombra i obres d'art de Benito Artis. La firma de Vic, que recull una tradició industrial de més de 100 anys, ha esdevingut un referent al seu sector.
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- Tous canvia de conseller delegat
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: 'L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal
- Multades tres empreses de busos per l’accident mortal a Portè el desembre passat
- Detingut per agredir un metge i una vigilant de seguretat quan esperava a l'hospital