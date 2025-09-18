Qui seran els boletaires d'honor de la Festa dels bolets?
Els escollits d'aquest any són Clara Santamaria, Joan Boix i Moisès Masanas
Redacció
La Festa dels bolets, que se celebrarà el pròxim diumenge 5 d'octubre, nomenarà, com és habitual, els boletaires d'honor. En aquesta edició, els escollits seran Clara Santamaria, de Capolat, presidenta de Dones de Bosc, la primera associació de propietàries forestals de Catalunya que té l’objectiu d’incrementar la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada, que a Catalunya representen el 70%; Joan Boix, conseller delegat del Grup Boix de Puig-reig, empresa berguedana dedicada a la indústria forestal que actualment està enllestint una nova planta a Puig-reig per elaborar panells de fusta contralaminada (CLT) per a la construcció d’edificis; i Moisès Masanas, president del Consell Comarcal, que s’ha mostrat agraït pel reconeixement i ha dit que li fa molta il·lusió.
L'any passat va ser escollit boletaire d'honor el jugador de futbol Marc Bernal, el jove de Berga que va debutar al primer equip del Barça la temporada passada, tot i que una lesió al genoll el va obligar a estar un any de baixa i tot just va reaparèixer el passat diumenge en el partit contra el València que els blaugranes van guanyar per 6 a 0. També van ser proclamades boletaires d'honor Sílvia Culell, presidenta de l'Associació Hostaleria i Turisme del Berguedà, i Ariadna Palacios, pubilla de la Valldan i de la Catalunya Central.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»