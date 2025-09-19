La Federació de Natació reclama 2,17 milions a l’Ajuntament de Berga pel dèficit del Tossalet
L’ens federatiu que té la concessió del centre esportiu demana que l’Ajuntament assumeixi el 50% de les pèrdues, que situa en 4,34 milions
La Federació Catalana de Natació (FCN) ha presentat una reclamació administrativa formal a l’Ajuntament de Berga per demanar 2,17 milions d’euros per les pèrdues acumulades al Centre Esportiu Municipal El Tossalet, que gestiona des del 2005 i amb una concessió fins al 2030. L'entitat específica en una instància a la qual ha tingut accés Regió7 que l'explotació de l’equipament és inviable i que el dèficit puja a més de 3,4 milions d’euros, una xifra que podria arribar als 4,34 milions al final del contracte. Per aquest motiu, demana al consistori almenys 2,17 milions, l'equivalent a la meitat de les pèrdues totals previstes.
La Federació argumenta que aquesta situació és conseqüència d’un conjunt de circumstàncies que han anat arrossegant, com ara l’impacte de la crisi econòmica, la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, l’augment constant de les despeses estructurals i de manteniment, i sobretot els efectes de la pandèmia de la covid, que va obligar a tancar el centre esportiu. La FCN assenyala que només es va compensar parcialment el primer estat d’alarma, amb una aportació de 112.738 euros l’any 2020, però que la resta de períodes afectats mai van rebre cap compensació per part del consistori. Per això consideren que el contracte ha perdut l’equilibri econòmic que la llei obliga a garantir i que el govern municipal ha de moure fitxa per evitar que el conflicte acabi als tribunals. Adverteixen que sense una solució clara el futur del Tossalet podria quedar compromès.
El consistori analitza l’expedient
Des de l'Ajuntament de Berga, el regidor d’Esports, Guillem Canal, ha confirmat que l’Ajuntament ha rebut la reclamació formal de la Federació i que ara els serveis tècnics i jurídics estan analitzant tota la documentació per preparar la resposta. Canal ha explicat que "si la resposta no és del grat de la Federació, l’entitat té la via de portar el cas al contenciós administratiu, com ja va passar en una ocasió anterior quan es va reclamar el mateix concepte". En aquell cas, ha recordat Canal, "la sentència va ser favorable a l’Ajuntament perquè el jutge va considerar que la concessió anava a risc i ventura de la Federació, i per tant era l’entitat qui havia d’assumir les pèrdues derivades de la gestió".
BeGI exigeix transparència
El cas ha generat la reacció de Berga Grup Independent (BeGI), a l'oposició a l'Ajuntament. Qualifica la situació de "molt greu" i reclama "responsabilitat i transparència" a l’equip de govern de Berga (CUP i ERC). BeGI recorda que la relació entre la Federació Catalana de Natació i l’Ajuntament de Berga ha estat sovint "complicada i tensionada", però considera que ara cal anticipar-se als possibles escenaris que podrien posar en risc els interessos de la ciutat.
El grup municipal denuncia que el consistori ha respost amb “silenci i inacció” a les alertes reiterades de la Federació, i diu que la manca de resposta podria derivar en una “factura milionària que aquest Ajuntament no pot assumir i que hauria de recaure sobre els veïns i veïnes de Berga”. En aquest sentit, exigeixen al govern que faci públics tots els informes jurídics i econòmics relacionats amb la concessió i que expliqui quins són els possibles escenaris i quin impacte real tindria la demanda de la Federació en les finances municipals.
BeGI també demana que es garanteixi la continuïtat dels serveis esportius (gimnàs i piscina coberta) del Tossalet. El grup assegura que està disposat a col·laborar per trobar una solució viable i estable que eviti un desenllaç "fatídic" per Berga, però responsabilitza l'equip de govern de la situació actual: "S’ha de fer front a la viabilitat d’aquest equipament i garantir la seva continuïtat. La desídia del govern podria ser la causa que acabi pagant tota la ciutat", apunten els regidors del grup independent Judit Vinyes i Lluís Minoves.
