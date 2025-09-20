El formatge i la carn, grans protagonistes a la fira de Santa Tecla
Les activitats del nou Espai Gastronòmic han tingut una gran participació, però la majoria de gent s’ha concentrat en les parades de menjar
Josep-Rhys Vidal Vinyes
La fira de Santa Tecla ha comptat amb els primers centenars de berguedans i forasters que s'han desplaçat fins al Passeig de la Indústria. Des de les 10 del matí que les exposicions de bestiar, eines agrícoles i productes locals i els mercats han obert les portes.
Com era previsible, una de les principals atraccions han sigut els animals. Nens, nenes i adults s’han apropat fins a les balles, on han pogut observar vaques, cavalls, cabres, gallines i altres espècies més inusuals com faisans.
La gran novetat d’aquest any, l’Espai Gastronòmic, ha acollit diverses activitats que han enganxat al públic que passejava pel passeig. A l’espai, que també compta amb parades de carn, formatge i altres productes alimentaris, hi ha tingut lloc un diàleg amb el gastrònom Toni Massanés, i s’ha procedit amb un tast de la cuina del restaurant Els Casals.
Tanmateix, la majoria de gent ha optat per voltar per l'espai de venda i el mercat de l’Espai Gastronòmic, on han comprat formatges, embotits i altres aliments. Roger Blanco, de la parada de Formatges Montbrú de Moià, ha explicat com està anant el matí: “De moment molta afluència. Esperem que a la tarda i demà vingui tanta gent com sempre, i que no plogui”. A més, el mercat setmanal s’ha aprofitat de la cita i hi ha hagut un tràfic constant de gent que comprava fruita, roba i més productes. Per la seva banda, la zona d’atraccions també ha tingut el seu espai, i alguns nens i nenes s'hi han apropat.
A la tarda, fins a les 8, quan tanca el mercat i les exposicions, s’organitzen múltiples activitats a l’Espai Gastronòmic, com tastos o actuacions musicals. El dia es tancarà a les 9 del vespre amb l’obra teatral “Fuita”, de la companyia La Farsa. Demà diumenge hi haurà molts més tallers, activitats i xerrades. A més, hi haurà la XXIII Trobada d’acordionistes i la XXII Trobada de puntaires. Finalment, a les 8, tancarà les portes aquesta edició de la fira de Santa Tecla de Berga, que, de moment, ja ha atret els primers centenars de visitants.
