El formatge i la carn, grans protagonistes a la fira de Santa Tecla

Les activitats del nou Espai Gastronòmic han tingut una gran participació, però la majoria de gent s’ha concentrat en les parades de menjar

Els paradistes han ofert als visitants la possibilitat de tastar els seus productes

Els paradistes han ofert als visitants la possibilitat de tastar els seus productes

Josep-Rhys Vidal Vinyes

Berga

La fira de Santa Tecla ha comptat amb els primers centenars de berguedans i forasters que s'han desplaçat fins al Passeig de la Indústria. Des de les 10 del matí que les exposicions de bestiar, eines agrícoles i productes locals i els mercats han obert les portes.

Com era previsible, una de les principals atraccions han sigut els animals. Nens, nenes i adults s’han apropat fins a les balles, on han pogut observar vaques, cavalls, cabres, gallines i altres espècies més inusuals com faisans.

La gran novetat d’aquest any, l’Espai Gastronòmic, ha acollit diverses activitats que han enganxat al públic que passejava pel passeig. A l’espai, que també compta amb parades de carn, formatge i altres productes alimentaris, hi ha tingut lloc un diàleg amb el gastrònom Toni Massanés, i s’ha procedit amb un tast de la cuina del restaurant Els Casals.

Tanmateix, la majoria de gent ha optat per voltar per l'espai de venda i el mercat de l’Espai Gastronòmic, on han comprat formatges, embotits i altres aliments. Roger Blanco, de la parada de Formatges Montbrú de Moià, ha explicat com està anant el matí: “De moment molta afluència. Esperem que a la tarda i demà vingui tanta gent com sempre, i que no plogui”. A més, el mercat setmanal s’ha aprofitat de la cita i hi ha hagut un tràfic constant de gent que comprava fruita, roba i més productes. Per la seva banda, la zona d’atraccions també ha tingut el seu espai, i alguns nens i nenes s'hi han apropat.

A la tarda, fins a les 8, quan tanca el mercat i les exposicions, s’organitzen múltiples activitats a l’Espai Gastronòmic, com tastos o actuacions musicals. El dia es tancarà a les 9 del vespre amb l’obra teatral “Fuita”, de la companyia La Farsa. Demà diumenge hi haurà molts més tallers, activitats i xerrades. A més, hi haurà la XXIII Trobada d’acordionistes i la XXII Trobada de puntaires. Finalment, a les 8, tancarà les portes aquesta edició de la fira de Santa Tecla de Berga, que, de moment, ja ha atret els primers centenars de visitants.

