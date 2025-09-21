Els nans de l’Ametlla de Merola ballen un nou ball per la Festa Major del seu 125è aniversari
També s’han celebrat els 10 anys del gegantó cascavell i per primera vegada una noia ha ballat a la geganta
Josep-Rhys Vidal Vinyes
La plaça de l'església de l’Ametlla de Merola, on s’hi han apropat més d’un centenar de persones, ha tornat a ser el centre dels balls de Festa Major, que han començat uns minuts més tard per esperar que deixes de ploure. Durant aquest darrer any s’han anat fent actes per commemorar el 125è aniversari dels nans del poble; i avui s’ha tancat la celebració. “És un goig per tots els ametllans poder celebrar 125 anys. Hi ha molts pobles que no tenen nans tan antics, i en tenim uns a l’Ametlla de Merola; ens n’hem de sentir molt orgullosos”, reflexionava Oscar Cabra, president de l’Associació Cultural Esplai, que vetlla pel bon funcionament de les festes del poble.
Precisament, s’ha iniciat la festa i tancat la celebració amb un ball per celebrar la fita. La música l’ha creat Jordi Vilà, l’ha tocat la Cobla Berga Jove i es va demanar la coreografia a Queralt Cabra, Guillem Cabra i la Núria Bessa. Cabra ha explicat, aquest ball d’inici s’ha estrenat avui, però hi ha la possibilitat que no sigui l’única vegada que es vegi a la plaça de l'església: “Si ens agrada, com que la música i la coreografia ja la tenim, pot ser que quedi per altres anys”.
Un cop acabada aquesta primera dansa, ha sigut el torn del ball de cascavells, on els nens i nenes han fet sonar els cascavells. Després, s’hi ha unit per fer el seu ball el gegantó cascavell, que s’ha endut un sonor aplaudiment del públic present com a ovació pel seu desè aniversari. Un cop acabat, els nans han fet el seu ball que, com sempre, ha entusiasmat els ametllans. No han volgut perdre’s la festa els gegants de l’Ametlla de Merola, que han viscut una jornada històrica, ja que, per primera ocasió, la geganta ha estat ballada per una noia, l’Abril Pagerols. “Significa molt, perquè soc de l’Ametlla i de la colla de tota la vida. Ha sigut molt emocionant”, deia la pionera després del ball. Ja per acabar, abans de les sardanes, molts dels presents han participat en el ball final.
El cap de setmana de la Festa Major de l’Ametlla de Merola ha estat ple d’activitats musicals, gastronòmiques i també teatrals. I això no acaba aquí: demà dilluns hi ha un concert vermut i una audició de sardanes. Dimarts hi haurà una caminada, i el dia 28 s’acabaran els actes amb la 37a edició de la caminada popular de l’Ametlla de Merola.
