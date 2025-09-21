Fira de Santa Tecla: una mostra d'animals del camp i un espai per a l'adopció dels domèstics
El certamen ha comptat amb l'exposició de vaques, ovelles, cabres i faisans, però també es podien adoptar gossos a la parada de del refugi d'animals en adopció del Berguedà
Un dels elements centrals de la Fira de Santa Tecla és la mostra de caps de bestiar boví, oví i cabrum al qual aquest any s'ha sumat una secció destinada a aus on s'hi han pogut observar diverses espècies de faisà. Els animals del camp, però, no han estat els únics protagonistes de la fira, ja que els domèstics també han tingut la seva rellevància a través de la parada del refugi d'animals en adopció del Berguedà.
L'entitat que gestionen la Cristina i la seva germana Tere va dur ahir sis gossos de l'associació i tots van trobar una nova llar. Ho celebraven sobretot pel fet que "van estar ben adoptats perquè nosaltres sempre fem un qüestionari a les famílies per veure si el seu estil de vida es pot adaptar a les necessitats de cada gos". Avui no han dut cap animal en adopció per por que es pogués cancel·lar la fira per la pluja.
Tanmateix, consideren que el certamen és "una bona forma de donar-se a conèixer, sobretot entre les persones que venen de fora de la comarca" i celebren el fet que molts visitants s'hagin quedat amb el seu contacte.
