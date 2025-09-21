La pluja no inunda la passió per la gastronomia berguedana
La segona jornada de la Fira de Santa Tecla de Berga va destacar per un públic il·lusionat i una organització compromesa
La ramaderia i l'agricultura han estat històricament els dos eixos principals de la Fira de Santa Tecla de Berga, dues peces històriques a les quals s'hi ha sumat la gastronomia, que, segons membres de l'organització del certamen és "l'element clau que connecta les societats actuals amb el camp". Ahir la mostra ja va tenir molt bona acollida per part del públic i avui la dinàmica ha continuat amb les intermitències que han permès les inclemències meteorològiques, tot i que des de l'organització celebren que la gent no s'hagi quedat a casa.
L'eix neuràlgic i el centre físic de la fira ha estat la carpa dedicada a la gastronomia, dividia en tres seccions diferenciades: aula gastronòmica, mercat de productors locals i l'espai de restauració, que és on s'han dut a terme els diversos tastos que han tingut lloc al llarg del cap de setmana.
Segons la responsable de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, Anna Campasol, cadascun dels tastos d'ahir van comptar amb més de 25 participants i una cinquantena en les demostracions culinàries, que van anar a càrrec d'Oriol Rovira i Carme Gasull.
La principal activitat familiar de la programació d'avui ha estat un taller culinari infantil amb la mediàtica cuinera Ada Perallada. Hi han acudit una vintena d'infants que han creat, amb productes de la comarca, unes postres de iogurt amb figues i rotllet amb tonyina, tomàquet i enciam ben fresc. Núria Garcia, de Berga, hi ha participat amb la seva filla de 5 anys perquè "és una activitat molt entretinguda i els nens aprenen molt jugant".
Per a Alba Bruguera, de Food and Media, l'agència especialitzada en la comunicació de la gastronomia que ha gestionat la secció de l'aula gastronòmica, "la millor manera que tenim per explicar el món agrícola i ramader és menjant i tastant aquests productes, és la forma d'arribar a la gent que potser està més desconnectada del món rural". El mateix opinava Josep Camprubí, veí de la comarca que mira de no perdre's cap edició de Santa Tecla perquè pensa que "són tradicions que val la pena conservar-les".
Erminia Altariba, regidora de Promoció Econòmica, també feia una valoració bona del conjunt de la fira i de la novetat de la secció gastronòmica concretament. "Hi va haver molta gent a les activitats i pel carrer i durant tot el dia". Afegia que "aquesta és una fira del segle XIV que era exclusivament ramadera, però la gastronomia és el gran reclam del segle XXI, però agraïm profundament els ramaders que encara porten els animals perquè hi posen molt esforç i tot està molt controlat per part del departament".
Una fira passada per aigua
No es pot dir que el clima hagi respectat gaire la fira, ja que ha caigut un aiguat a les 10 del matí que ha obligat molts paradistes a retirar-se fins que parés perquè les seves mercaderies no es fessin malbé. Antoni, que hi ha anat amb una parada de mel no ha pogut muntar el seu estand fins a les 11 del matí, però ha fet una valoració general de la fira positiva perquè "ahir va fer bon temps i hi havia molta gent amb ganes de comprar al carrer".
L'ambient general aquest matí al passeig de la Indústria era força familiar i local. Segons paradistes i membres de l'organització, és una bona fira per a la venda directa, però també per donar-se a conèixer o mantenir una imatge. Els paraigües i les botes d'aigua han estat protagonistes així com els animals, la gastronomia i la sensació de comunitat de la comarca del Berguedà.
En el cas de la mostra de vehicles, enguany els cotxes s'han situat al final de la fira i pels comercials dels concessionaris "ja no és el que era". Gerard Alsina, administratiu comercial de Comelles Import, destacava que "aquesta mena de fires ha canviat molt perquè abans es potenciava més el sector de l'automoció i ara quedem més relegats en benefici d'altres sectors".
Confessa que continuen tenint presència a la Fira de Santa Tecla per la "nostàlgia" i els records que tenen en aquest certamen més que no pas per un retorn directe en el negoci, tot i que a primera hora han tancat una venda.
