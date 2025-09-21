Arquitectura
La Pobla de Lillet inaugura un banc imprès en 3D en homenatge a Gaudí
L’element urbà, que es va inaugurar ahir a la tarda, s’ha instal·lat davant del pont romànic del municipi i és obra d’un estudiant d’arquitectura xinès
axel lapuerta
La Pobla de Lillet és sinònim d’Antoni Gaudí. Amb la finalitat de retre homenatge al reconegut arquitecte modernista, que va deixar empremta en aquest municipi de l’alt Berguedà amb el disseny del Xalet del Catllaràs i els Jardins Artigas, els poblatans i poblatanes van inaugurar ahir a la tarda un banc de formigó, que ha estat imprès a partir de la tecnologia 3D. El banc s’ha instal•lat a la plaça de l’Ajuntament, davant del pont romànic, en ple cor de la població.
L’obra, projectada pel xinès Zevin Song, estudiant de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), forma part del disseny guanyador del I Concurs de Disseny FormART3D, que va ser convocat per l’empresa de mobiliari urbà i enllumenat públic Benito Urban. En total, el concurs va comptar amb la participació de 76 propostes. El projecte és el resultat de la col•laboració entre el Centre d’Estudis Lillet, Lagula Arquitectes, Aridditive i l’Ajuntament de la Pobla de Lillet.
«El disseny del banc és espectacular; estem molt contents amb tot el procés i amb el resultat», ha assegurat l’alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla. En aquesta línia, Pla ha afirmat que «aquesta tecnologia, la impressió de formigó en 3D, ofereix un sistema constructiu més eficient i més ecològic».
A la vegada, el batlle ha recordat la importància del passat cimenter en aquest indret i ha expressat que «els poblatans diem amb orgull que som el segon poble a nivell mundial que tenim més obres de Gaudí».
La jornada ha finalitzat amb tres ponències, a la Llar del Pensionista, que han girat entorn del passat i present del futur del ciment. En primer lloc, Marc Zaballa, de Lagula Arquitectes i del Centre d’Estudis Lillet, ha parlat sobre la història de la fàbrica de ciment Asland. A continuació, Arnau Cumelles, d’Aridditive, ha donat a conèixer les aplicacions de la fabricació 3D en ciment. Finalment, Arnau Miralpeix, de Benito Urban, ha explicat els nous projectes de mobiliari realitzat amb tecnologia 3D.
«Gaudí és un arquitecte que sempre s’ha inspirat en la naturalesa, que ha treballat amb formes orgàniques, i això queda reflectit en el disseny d’aquest banc», ha assenyalat Arnau Miralpeix, de Benito Urban.
En aquesta línia, Miralpeix ha explicat que la ubicació de l’obra «és estratègica, ja que el banc té dues direccions i, per tant, permet observar dues icones: la plaça de l’Ajuntament i el pont romànic».
En aquest context, Arnau Cumelles, d’Aridditive, ha explicat que, tècnicament, un dels requisits essencials que contemplava el proejecte era «tenir en compte un nou mètode constructiu».
Al mateix temps, Marc Zaballa, de Lagula Arquitectes, ha apuntat que «el resultat és brillant perquè el projecte aprofita tots els avantatges de la tecnologia d’impressió en 3D, que en són molts respecte a la fabricació tradicional».
