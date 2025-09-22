Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Berga celebrarà la Nit Europea de la Recerca amb tallers, un planetari i xerrades científiques

La jornada, que promou la divulgació científica, es farà divendres al claustre del convent de Sant Francesc i a la sala Casino de la capital del Berguedà

Un dels tallers de la Nit Europea de la Recerca de l’any passat a Berga

Un dels tallers de la Nit Europea de la Recerca de l’any passat a Berga / Ajuntament de Berga

Redacció

Berga

Berga tornarà a ser una de les més de 300 ciutats europees que participen en la Nit Europea de la Recerca, que tindrà lloc aquest divendres 26 de setembre. L’esdeveniment, que es farà al claustre del convent de Sant Francesc i a la sala Casino, vol apropar la ciència i la innovació al públic de totes les edats de manera planera i divertida. Per fer-ho, s’ha programat una jornada plena de tallers científics per a l’alumnat dels centres educatius de primària i secundària, així com xerrades divulgatives en format breu que seran obertes a la ciutadania i un espectacle de ciència a la Sala Casino.

Tallers científics i gimcana escolar

Al llarg del matí i la tarda, estudiants d’ESO i Batxillerat participaran en diversos tallers científics que abordaran temes com la criptografia quàntica en comunicacions crítiques, el nexe entre aigua i energia, la creació de mapes digitals, la supercomputació o l’anàlisi de restes animals en jaciments arqueològics.

Els alumnes de primària, en canvi, faran una gimcana de descoberta al parc del Lledó i al passeig de la Indústria. L’activitat tindrà tres proves que consistiran a identificar petjades i rastres d’animals amb claus dicotòmiques i guies de natura, classificar animals i plantes segons l’origen, el grup i l’hàbitat, i construir xarxes tròfiques amb espècies animals i vegetals.

Un planetari sobre l’univers

La programació també inclou una activitat divulgativa adreçada a tots els públics: una sessió de planetari digital guiada per Salvador Puigmartí, de Cuiol Nature i el Centre Astronòmic del Pedraforca. L’activitat proposa un recorregut per la història de l’univers, des de la formació i evolució de les estrelles fins a la creació dels elements que fan possible l’existència de planetes rocosos i de la vida mateixa. La sessió tindrà lloc a les 7 de la tarda de divendres a la Sala Casino i l’entrada és gratuïta.

Microxerrades d’investigadors berguedans

La Nit Europea de la Recerca a Berga es clourà amb un cicle de microxerrades científiques al claustre del convent de Sant Francesc, de 2/4 de 9 del vespre a les 11 de la nit. Els ponents seran investigadors i investigadores del Berguedà amb trajectòries diverses: Núria Mas Canal, Sara Vima Grau, Miquel Valls Fígols, David Oriola Santandreu i Rosa Soler Acedo.

En total s’oferiran cinc xerrades de 15 a 20 minuts cadascuna, amb temàtiques que van des de l’entorn geoeconòmic global i el seu impacte en el benestar i la sanitat, fins a l’estudi de restes òssies humanes. També es parlarà sobre habitatge i rehabilitació d’edificis en barris desafavorits, l’aplicació de la intel·ligència artificial a l’anàlisi demogràfica, i les aportacions de la neurociència a la medicina personalitzada, la infertilitat i la modelització de malalties. El públic podrà assistir lliurement a les conferències que vulgui i gaudir d’un espai de refrigeri entre intervencions.

Organització i col·laboracions

La jornada està impulsada per l’Exploratori dels Recursos de la Natura, la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament de Berga, i compta amb la col·laboració d’entitats i centres de recerca de primer nivell com el Barcelona Supercomputing Center, l’Institut de Ciències Fotòniques, IESE Business School, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Cuiol Nature, el Centre Astronòmic del Pedraforca i l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i la Flora Autòctona.

Totes les activitats són gratuïtes i obertes al públic, i la informació detallada es pot consultar al portal web de la Nit Europea de la Recerca a Berga. S'hi pot accedir clicant aquí.

