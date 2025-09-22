Josep Campos és el nou president d’ERC al Berguedà
L'executiva comarcal es renova amb l’aval unànime de l’assemblea i el compromís de donar resposta als reptes locals
Redacció
La militància d’Esquerra Republicana del Berguedà ha escollit per unanimitat la nova executiva comarcal. La candidatura encapçalada per Josep Campos, Pipo, liderarà la federació comarcal d'ERC, amb Campos com a nou president. A més, l’assemblea va nomenar Ramon Serra com a conseller nacional, que acompanyarà Campos als Consells Nacionals d’ERC.
A part de Josep Campos com a president i secretari d’Imatge i Comunicació, la resta de càrrecs els ocupen Mireia Besora, com secretària general i de Política Municipal o Institucional; Quim Espelt és el secretari d’Organització; Ramon Serra és el secretari de Finances; Maria Carme Casals la secretària de Feminismes i Ciutadania; i Raquel Sala la secretària de Transició Ecològica.
Josep Campos pren al relleu a Isaac Lozano, que agraeix la tasca de l’anterior executiva i ha encoratjat la nova direcció a continuar el camí iniciat. Per la seva banda, el nou president comarcal, Josep Campos, expressa gratitud per la confiança rebuda i subratlla que "assumim aquesta responsabilitat amb il·lusió i compromís. El Berguedà necessita una Esquerra forta, propera i amb visió de futur per donar resposta als reptes de la comarca i estar al costat de la ciutadania".
La reunió de l'assemblea local que va servir per renovar l'executiva comarcal, va comptar també amb la presència de David Rodríguez, president d’ERC a la Catalunya Central, i de Margarida Feliu, secretària general de la mateixa regió, que van traslladar el seu suport i compromís amb la nova executiva berguedana.
