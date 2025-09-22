Saldes aposta per la telemesura per controlar i reduir el consum d’aigua
L’Ajuntament adjudica a Agbar la concessió del servei per 23 anys amb un pla de millora i digitalització de la xarxa per fer-la més eficient
L’Ajuntament de Saldes ha adjudicat a Agbar, companyia especialitzada en la gestió del cicle integral de l’aigua, la nova concessió del servei d’aigua potable al municipi per un període de 23 anys. El contracte se centra en la modernització de la xarxa i en la reducció de l’aigua no registrada, mitjançant l’aplicació de tecnologies avançades que permetran una gestió més eficient i sostenible dels recursos hídrics.
Entre les actuacions principals hi ha la renovació i ampliació de trams de la xarxa d’abastament, com el del nucli disseminat de Cal Gràcia, que fins ara no disposava de subministrament. Per garantir el servei en aquesta zona, es construirà un nou dipòsit i es desplegarà una portada d’aigua des de la captació de La Font de la Guia. També es durà a terme la rehabilitació integral del dipòsit Nou de Saldes, tant de l’estructura com de les canonades d’entrada i sortida.
El nou contracte, vigent des de l’agost, contempla a més la millora de la regulació de pressions. La topografia muntanyosa del municipi provoca pressions elevades a la xarxa, motiu pel qual s’instal·laran dues noves vàlvules reguladores que permetran sectoritzar l’abastament, estabilitzar el flux i reduir avaries i sobrepressions.
Implantació de la telemesura
Una de les principals novetats és la implantació de la telemesura a tot el municipi. Es tracta d'un sistema amb comptadors que registren el consum d’aigua i l’envien a una plataforma central, permetent detectar fuites ràpidament, controlar el consum en temps real i reduir l’aigua no registrada. Les dades també serviran per optimitzar la planificació de la xarxa.
En un context d’escassetat hídrica a Catalunya i de vulnerabilitat al canvi climàtic, la telemesura esdevé una eina clau per avançar en la resiliència hídrica i promoure un ús més responsable de l’aigua. A més, afavoreix la transparència amb la ciutadania, que podrà consultar el seu consum per hores i configurar alertes intel·ligents en cas de sobreconsum, possibles fuites o usos no autoritzats. El sistema també contribueix a reduir les emissions de CO₂ gràcies a una gestió energètica més eficient de la xarxa.
Cooperació i sostenibilitat
Agbar i l’Ajuntament de Saldes treballaran de manera coordinada per respondre a eventualitats o emergències relacionades amb el servei. La concessió incorpora criteris de sostenibilitat, com l’ús d’energia verda i mesures per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, complint amb tots els estàndards de seguretat i salut pública.
Amb aquest projecte, Saldes busca consolidar un servei d’aigua potable modern, digitalitzat i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania i als reptes ambientals del municipi.
