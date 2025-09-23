Els promotors de la central reversible de la Baells prometen una injecció econòmica i d’ocupació al Berguedà
L'avantprojecte i l'estudi d'impacte ambiental sortiran a exposició pública els propers dies. Els impulsors de la iniciativa han iniciat una ronda de reunions amb els municipis afectats per donar detalls del projecte
La central hidroelèctrica reversible de la Baells, impulsada per les companyies energètiques Verbund i E-Storagy (spin-off de Capital Energy), s’ha presentat aquest dimarts a Berga com un projecte estratègic per a la transició energètica de Catalunya i com una oportunitat de desenvolupament per al Berguedà.
Segons els promotors, els beneficis per al territori serien notables. Els ajuntaments dels municipis que acolliran les infraestructures i els accessos, que són la Nou de Berguedà, Cercs i Vilada, tindran una font d'ingressos importants gràcies als impostos que els promotors pagaran per dur a terme el projecte i les compensacions previstes al llarg de tota la seva vida útil. Calculen uns 12 milions d’euros en impostos per als ajuntaments de la central durant l'obra i 600.000 euros anuals durant la vida útil de la central que es destinaran a millores de serveis i infraestructures als municipis afectats. A més, es crearà un Fons de Desenvolupament amb l'objectiu d'impulsar iniciatives que contribueixin a la promoció i dinamització de la comarca, amb una dotació anual prevista de fins a 400.000 euros (per impulsar per exemple accions per millorar l'eficiència energètica, invertir en infraestructures locals o crear beques per a estudiants).
Durant el període de construcció de la central, previst entre el 2028 i el 2033, es generarien 500 llocs de treball directes i 1.200 d’indirectes, amb prioritat per a empreses i professionals locals. Un cop entri en funcionament, d'aquí a 8 anys, la central donaria feina estable a unes 30 persones.
Subestació clau per a la indústria
Amb una inversió prevista de 400 milions d’euros i una potència de 512 megawatts (MW) de potència la central hidroelèctrica reversible de la Baells serà la primera infraestructura d’aquestes característiques a les conques internes catalanes. De moment, està a punt de sortir a exposició pública el projecte preliminar i l'estudi d'impacte ambiental. Paral·lelament, s'està tramitant la concessió d'aigües superficials a l'ACA; la tramitació mediambiental al Ministeri de Transició Ecològica i els permisos a Red Eléctrica. Un procés que s'allargarà uns tres anys. La previsió és començar l'obra el 2028, amb els permisos necessaris d'Indústria i dels ajuntaments per a llicències d'obra i d'activitat.
Tot i que el projecte també es veu com un catalitzador per fer realitat la construcció d’una nova subestació elèctrica al polígon comarcal d’Olvan, l'avantprojecte encara no contempla aquesta proposta perquè d'entrada es preveia evacuar l'energia verda generada per la central de la Baells fins a la subestació de Cercs. La demanda d'empreses i institucions és que Red Eléctrica inverteixi en una nova subestació a Olvan per dotar el polígon de més capacitat de subministrament elèctric i, per tant, de major potencial de creixement.
Energia neta
A més de l’impacte econòmic, els promotors subratllen que la central serà una infraestructura 100% neta i sense emissions, amb un consum nul d’aigua gràcies al sistema de circuit tancat i amb la majoria d’instal·lacions soterrades per reduir l’impacte visual.
La central hidroelèctrica reversible aprofita les hores del dia en què hi ha sobreproducció d'energia renovable gràcies a les plantes fotovoltaiques i eòliques per bombejar aigua de la bassa inferior (el pantà de la Baells) fins a la bassa superior, que és la que es vol construir al pla de Clarà (municipi de la Nou de berguedà) amb una capacitat de 6 hectòmetres cúbics (una vintena part de la capacitat del pantà, amb 109 hm3) i amb dues preses de talús natural de terra. El salt entre la bassa i l'embassament seria de 314 metres i la connexió es faria amb canonades soterrades.
A la nit, hores en què no hi ha prou producció de renovables perquè no hi ha sol, la central allibera l'aigua de la bassa superior per turbinar-la i produir l'electricitat necessària per cobrir la demanda. Per tant, la central podrà acumular energia renovable en hores de sobreproducció i aportar-la a la xarxa en períodes de més demanda, contribuint a estabilitzar el sistema elèctric i reduir la volatilitat del preu de l’energia. Amb una producció diària de fins a 4,3 GWh, equivaldrà al consum de 475.000 llars.
El projecte contempla que no sempre es podrà bombar aigua. Dependrà de la disponibilitat d'energia elèctrica barata i de tenir, com a mínim, més d'un 23% de nivell d'aigua al pantà de la Baells. Segons el portaveu, "fins ara, el 97% del temps l'embassament ha estat per sobre d'aquest percentatge".
Compromís amb el territori
Verbund i Capital Energy confien en el suport dels tres ajuntaments afectats i asseguren el projecte es desenvoluparà amb diàleg constant i transparent amb el territori. Des de l’any passat s’han fet reunions amb ajuntaments i entitats, aquest dimarts s'ha fet una reunió a Berga amb polítics i agents socials i econòmics coincidint amb l'inici del període d'exposició públic de l'avantprojecte, i aquesta setmana s’han iniciat les presentacions públiques a La Nou de Berguedà, Cercs i Vilada, a més de sessions sectorials previstes per als pròxims mesos. "L'objectiu és demostrar que pot ser un motor de progrés per a la comarca, respectant el medi ambient i garantint la seguretat", ha remarcat el berguedà Carles Farràs, arquitecte tècnic i portaveu del projecte. I ha insistit que "cal explicar molt bé el projecte i els beneficis que tindrà. Estem en aquesta fase i anem per bon camí". Si hi ha consens polític, l'empresa pública L'Energètica ja va anunciar que participarà en el projecte de la central hidroelèctrica reversible de la Baells. La iniciativa sí que ha despertat oposició entre els grups ecologistes del Berguedà.
Sistema d'emmagatzematge
El projecte s’emmarca en la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT), amb la necessitat d'augmentar la capacitat per emmagatzemar energia hidràulica. El pla preveu passar dels 534 MW actuals (a les centrals d'Estany Gento, al Pallars Jussà, i Montamara al Pallars Sobirà) a necessitar 2.034 MW l'any 2030 i fins a 3.500 l'any 2050 en sistemes d'emmagatzematge. Això vol dir que en cinc anys a Catalunya cal instal·lar uns 1.500 MW de potència nova en centrals com la que es proposa a la Baells. Aquest projecte cobriria pràcticament un terç d'aquesta necessitat. Carles Farràs defensa la infraestructura com a "fonamental" per aconseguir "els objectius d'energia renovable". Posa èmfasi en què "funciona com una bateria natural que emmagatzema aigua per després generar electricitat. És un circuit tancat, no consumeix aigua sinó que es bombeja i es turbina la mateixa. I se n'obté una energia més neta, més barata i més segura".
