Un aparell d'aire condicionat queda penjat perillosament en un carrer del barri vell de Berga
La Policia local ha tallat el carrer per evitar riscos als vianants i els bombers han treballat en la retirada de la màquina
Redacció
Un aparell d'aire condicionat de dimensions considerables ha quedat penjant en una façana del carrer Pompeu Fabra, en ple barri vell de Berga, la tarda de dimecres. Com es veu a la imatge que ha difós a les xarxes socials Televisió del Berguedà, l'aparell era una amenaça per als vianants que poguessin passar per l'estret carrer.
Per evitar riscos a la població i per garantir la seguretat dels mateixos bombers que han treballat en despenjar l'aparell, la Policia Local de Berga ha procedit a tallar el carrer.
La intervenció dels agents de la policia i dels bombers ha estat, aproximadament cap a 2/4 de 7 de la tarda. En el moment de tancar aquesta edició no han transcendit els problemes que han causat el despreniment. La situació, gens habitual, ha estat de risc, però no ha causat danys a persones.
