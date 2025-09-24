BeGI reclama una regulació dels clubs de cànnabis a Berga i alerta de la possible obertura d’un local al carrer del Roser
El grup municipal insta l’Ajuntament a aprovar una ordenança municipal "que protegeixi la convivència i prioritzi la salut, el benestar, la seguretat i tranquil·litat de la ciutadania"
El grup municipal Berga Grup Independent (BeGI), a l’oposició a l’Ajuntament de Berga, reclama l’aprovació urgent d’una ordenança municipal estricta per regular els clubs de cànnabis a la ciutat. La petició arriba arran de la possible obertura d’un local d’aquest tipus al carrer del Roser, número 52, i després que, fa unes setmanes, un altre intent d’instal·lar-ne un al carrer Sardana, a tocar de l'escola bressol municipal, quedés aturat per la pressió veïnal.
Segons els regidors de BeGI Judit Vinyes i Lluís Minoves aquests fets posen de manifest la necessitat que l’equip de govern de Berga (CUP i ERC) actuï amb responsabilitat davant la proliferació d’aquests establiments. El grup considera "una necessitat urgent" disposar d'una normativa d’una municipal "clara i restrictiva" que "protegeixi la convivència i prioritzi la salut i el benestar, seguretat i tranquil·litat de la ciutadania".
Tot i que els clubs cannàbics són activitats regulades per llei, BeGI recorda que els ajuntaments disposen de marge per establir criteris més estrictes. En aquest sentit, el grup proposa aprofitar aquesta capacitat per fixar distàncies mínimes amb escoles i equipaments sensibles, prohibir el consum d’alcohol i altres drogues dins dels locals, establir una edat mínima d’accés i limitar la ubicació dels clubs en edificis residencials o a tocar de centres educatius com escoles bressol o instituts.
BeGI considera imprescindible trobar un equilibri entre els drets dels usuaris i el dret de la ciutadania a la seguretat i la convivència, i demana que l’Ajuntament "treballi de manera immediata en una ordenança específica que reguli aquesta activitat". El grup municipal defensa que la normativa ha d’incloure "criteris clars i sancions proporcionades per als incompliments", amb l’objectiu de "garantir una convivència equilibrada i respectuosa amb el conjunt de la ciutadania".
