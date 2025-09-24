Demanen 70 anys de presó per al líder d'una secta de la Pobla de Lillet acusat de violar cinc dones
L'acusat, que s'autoanomenava "mestre il·luminat", va ser detingut pels Mossos l'any 2021 a la població berguedana, on el grup es reunia per fer retirs
La Fiscalia demana 70 anys de presó per a J.F.C., l'home que liderava una secta de creixement espiritual i emocional a la Pobla de Lillet, al Bergueda, i que presumptament, durant anys, va abusar sexualment els membres del seu grup. Concretament, el ministeri fiscal l'acusa de violar a cinc dones, a banda de denigrar-les i lesionar-les. El líder del suposat grup de creixement espiritual i emocional, que s'autoanomenava "mestre il·luminat", va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el març del 2021 a la població berguedana, on el grup es reunia per fer retirs espirituals, i va quedar en llibertat amb càrrecs.
La investigació es va iniciar a mitjan setembre del 2020, quan els Mossos van tenir coneixement que un grup de persones hauria estat víctima de diferents abusos psicològics i sexuals en el marc d'un grup de creixement personal i de caràcter psicoterapèutic. Algunes de les víctimes van formar part d'aquest grup uns 10 anys.
Precisament, van ser algunes persones exadeptes del grup les qui van fer el pas de denunciar-ho un cop ja eren fora del grup i havien rebut tractament per part de professionals de la salut per tractar les seqüeles que presentaven.
L'home detingut era qui liderava el grup, dirigia les activitats i conduïa les pràctiques individualitzades amb alguns dels membres per separat. En aquestes activitats, l'acompanyaven la seva parella i dues dones més en diferent mesura. Ell s'atribuïa coneixements i capacitats per fer créixer espiritualment i emocional les víctimes, a qui es referia com a «alumnes». Se'n guanyava la confiança i n'obtenia tot tipus d'informacions que emprava per manipular-les psicològicament, arribant a exercir un gran control sobre diverses esferes de la seva vida. Les víctimes pagaven per assistir a sessions per obtenir nous coneixements, millorar l'estat anímic i, potencialment, assolir l'esperada «il·luminació». El gruix de les sessions es feien a Barcelona, al domicili del líder o de persones afins, però també hi havia retirs de cap de setmana a la població berguedana.
Els pagaments que feien els «alumnes» per a les sessions i activitats formaven part del modus vivendi del líder, el qual usava la manipulació psicològica per captar, adoctrinar i mantenir-los al grup.
Durant les sessions el líder del grup els feia passar proves, moltes vegades de contingut sexual i arribant als abusos, i anava elevant la dificultat a mesura que anava vencent els límits dels seus seguidors. Les argumentacions per realitzar les pràctiques sexuals serien superar resistències internes o traumes.
Segons detallen els Mossos, l'home establia normes de control molt estrictes, com prohibir parlar del que feien a les sessions o perjudicar i evitar les relacions dels membres fora del cercle. En cas que incomplissin les normes o directrius del líder, se'ls imposava càstigs i vexacions.
La captació de noves persones per al grup es feia mitjançant el boca-orella, i hi havia una membre del grup que cobria aquesta funció principalment. Quan detectava alguna persona en un moment vital vulnerable, parlava positivament sobre el seu «mestre». Després hi contactaven i, si els acceptaven, començaven amb una sessió individual i a poc a poc els introduïen en sessions grupals.
