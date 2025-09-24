Els bolets i els vins del Pla de Bages, protagonistes de la tardor gastronòmica al Berguedà
La ruta de sopars maridats portarà menús exclusius a set restaurants del Berguedà entre el 9 d’octubre i el 20 de novembre
Redacció
El Berguedà es prepara per viure una de les cites més esperades de la tardor gastronòmica: la ruta dels sopars maridats que es fan en el marc de la Cuina del Bolet, una campanya impulsada per Hostaleria i Turisme del Berguedà que enguany arriba a la seva 25a edició.
Entre el 9 d’octubre i el 20 de novembre, set restaurants del Berguedà oferiran menús degustació exclusius amb els bolets com els grans protagonistes. Cada proposta anirà acompanyada de vins seleccionats de la DO Pla de Bages, que un cop més se suma a la iniciativa. El preu de cada sopar serà de 50 euros.
Sopar inaugural del 25è aniversari
Com a prèvia dels dijous de sopars maridats, el 2 d’octubre hi haurà el un sopar especial de celebració del 25è aniversari de la campanya de la Cuina del Bolet, que es farà a les carpes del passeig de la Indústria de Berga, a càrrec de Les Alzines Càtering, del Guixaró. Els tiquets ja estan a la venda en aquest enllaç.
Sopars maridats. Calendari i restaurants
9 d’octubre – Els Roures (Castellar del Riu) · Reserves: 93 821 35 61
16 d’octubre – Els Casals (Sagàs) · Reserves: 93 825 12 00
23 d’octubre – Estones Casa de Sabors (Guardiola de Berguedà) · Reserves: 658 30 38 70
30 d’octubre – L’Indret del Pedraforca (Saldes) · Reserves: 619 11 11 41
6 de novembre – La Barana (Berga) · Reserves: 93 821 90 75
13 de novembre – Font Freda (Castellar del Riu) · Reserves: 686 13 48 57
20 de novembre – La Cabana (Berga) · Reserves: 93 821 04 70
Tots els sopars maridats (al requadre superior) es fan en dijous i comencen a 2/4 de 9 del vespre. Cal reserva prèvia directament a cada establiment.
Sorteig d'experiències
Els comensals també podran optar a premis. Segellant la butlleta a cada restaurant, s'entra al sorteig d’una experiència enoturística a la DO Pla de Bages i d’una experiència d’agroturisme al Berguedà, cedida per l’Associació d’Agroturisme de la comarca.
