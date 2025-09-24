Els opositors a la central reversible de la Baells exigeixen una consulta vinculant a la Nou de Berguedà
L'entitat ecologista Grup de Defensa de la Natura i el moviment veïnal Clarà Viu denuncien "el menyspreu" dels promotors i reclamen que la població decideixi el futur del projecte hidroelèctric
L'entitat ecologista Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i el moviment veïnal Clarà Viu exigeixen que es faci una consulta popular vinculant a la Nou de Berguedà sobre si s'ha de construir o no la central hidroelèctrica reversible de la Baells. Reclamen fermament un referèndum abans de tirar endavant el projecte. Asseguren que només així es garantirà que respongui a la voluntat real de la població la decisió sobre el futur del municipi i del pla de Clarà, que és l'espai on es vol construir la bassa artificial.
El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i Clarà Viu recorden en un comunicat que el mateix Ajuntament de la Nou i l’alcalde, Josep Maria Peixó, s’havien compromès a impulsar aquest mecanisme de participació, i demanen que l’acord es compleixi i que el resultat "sigui respectat tant per les institucions com per l’empresa promotora".
Polèmica presentació del projecte
Els col·lectius opositors a la central han posat el focus en el dret a decidir després de la polèmica presentació del projecte, dimarts al vespre al local social de la Nou de Berguedà. Denuncien en el comunicat "el menyspreu" que van rebre per part de les empreses que lideren del projecte, tant pel format de l'acte com pel contingut de les explicacions facilitades.
Segons relata el comunicat, les empreses promotores de la central van voler reduir l’acte a uns plafons informatius, sense explicacions de cap portaveu. El mecanisme no va agradar a la cinquantena de veïns que es van aplegar a la sala i el malestar es va fer evident. El públic, majoritàriament habitants del municipi, va rebutjar el format i va exigir explicacions generals. Davant de la petició ciutadana, un representant de l'empresa Verbund va exposar el projecte i va contestar dubtes als assistents. Tot i això, segons el comunicat, "les informacions exposades van ser parcials i sense cap menció als riscos ni als impactes ambientals". Apunten que "hi va haver indignació" i qualifiquen de "condescendent i subornadora" l'actitud dels promotors per afirmar que "a la Nou li havia tocat la loteria amb la implantació de la central hidràulica reversible apel·lant als suposats beneficis econòmics que comportaria", assenyalen els opositors.
Un altre aspecte que va aixecar crítiques va ser l’absència d’intervencions per part dels representants de l'Ajuntament de la Nou de Berguedà, especialment la de l’alcalde, que va evitar estar dins del local durant tota la presentació. Va estar una estona a fora, a l'entrada, on es va penjar una gran pancarta amb el lema: #ClaràViu, No a la central.
"Obra faraònica, especulativa i ambientalment agressiva"
El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i Clarà Viu es mostren fermament en contra d'un projecte que defineixen com a una obra "faraònica, extremadament agressiva amb el territori, perillosa en el seu desenvolupament (tant per la situació hídrica i d’escassetat d’aigua, com pels riscos geològics) i amb un impacte ambiental impossible de mitigar o de compensar de cap manera". Denuncien que es tracta d’un projecte "altament especulatiu", tant pel que fa "a l’emmagatzematge i producció d’energia en moments de molta demanda (i preus alts), com pel que fa a la construcció d’aquesta obra, i a l’abocament de fons públics que seran necessaris per assegurar-ne la viabilitat". També assenyalen la complicitat de les institucions -Ajuntament, Consell Comarcal, Generalitat i Govern espanyol- perquè el projecte faci passos endavant "sense tenir cap consideració per la població local".
