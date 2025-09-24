Junts i PSC de Berga carreguen contra la "inacció" del govern pel Tossalet i reclamen respostes
Els dos grups, juntament amb BeGI, alerten que la situació del Centre Esportiu Municipal pot acabar sent una càrrega econòmica per a la ciutat
La reclamació de 2,17 milions d’euros presentada per la Federació Catalana de Natació a l’Ajuntament de Berga per compensar les pèrdues acumulades en la gestió del Centre Esportiu Municipal El Tossalet, tal com va avançar Regió7 la setmana passada, ha fet reaccionar tots els grups de l'oposició. Després que BeGI ja es pronunciés reclamant "responsabilitat i transparència", tant Junts com el PSC han sortit a assenyalar la "mala gestió" del govern municipal (CUP i ERC) i reclamen que s'actuï.
Preocupació de Junts pel futur de l'equipament
El portaveu de Junts, Ramon Caballé, ha posat sobre la taula que el seu grup fa temps que advertia sobre la necessitat d’afrontar la situació del Tossalet (és un equipament municipal i en té la concessió de la gestió la Federació de Natació). Caballé ha expressat la "preocupació" pel futur de l’equipament, recordant que la concessió finalitza el 2030 i que, si no s’hi actua amb previsió, "ens trobarem amb una empresa que no voldrà repetir amb un negoci que té unes pèrdues extraordinàries cada any".
Ramon Caballé ha comparat el cas del Tossalet amb el de la residència Sant Bernabé, "que va acabar sent una càrrega econòmica per a la ciutat després del traspàs de l’Hospital de Berga". Tem que l'any 2030 "qui sigui que estigui assegut al plenari debatrà sobre el Tossalet el mateix que hem fet nosaltres amb la residència". Per això reclama començar a planificar des d’ara els passos a seguir perquè el Tossalet sigui un equipament atractiu de cara a la pròxima concessió, evitant que la ciutat es vegi obligada a assumir directament unes pèrdues que poden continuar augmentant.
Junts insta l’Ajuntament a elaborar un estudi de viabilitat i un pla d’inversions que permetin millorar l’eficiència i rendibilitat de l’equipament. Caballé considera que si el seu grup fos al govern, hauria apostat molt més per la millora de l’eficiència energètica i per la renovació dels espais com a via per reduir les despeses estructurals.
El PSC recorda que va alertar de deficiències el 2019
Des del PSC, el portaveu Abel Garcia ha recordat que ja el 2019 va alertar en un ple a l'Ajuntament de deficiències i irregularitats en la concessió del Tossalet i de la manca de control per part de l’equip de govern: "No s'han fet comissions de seguiment durant anys i tampoc s’han fet inversions en les infraestructures. S’ha girat l’esquena al Tossalet i ara en patim les conseqüències".
Abel Garcia exposa que la situació és un exemple més de "mala gestió" de les concessions municipals, posant-ne d'exemple altres de problemàtiques com la residència, la neteja viària o el servei d'aigua, aquest últim amb contracte caducat. "Es va enterrant la brutícia sota la catifa fins que surt per tot arreu i esquitxa la ciutadania", ha lamentat el portaveu socialista. En el cas del Centre Esportiu Municipal El Tossalet, es pregunta si ara s’acabarà compensant amb diners públics l’equilibri financer i fent les inversions que no s’han executat aquests anys. També ha volgut recordar que fins i tot ell mateix va facilitar a l’Ajuntament un estudi de viabilitat, des de la Diputació, però que no es va aprofitar per planificar el futur de l’equipament.
Tot i la crítica, Abel Garcia ha reconegut la implicació de l’actual regidor d’Esports, Guillem Canal, però ha dit que exigirà responsabilitats polítiques per la gestió del cas i ha reclamat actuar amb urgència per garantir el futur del Tossalet. "No es poden obviar les obligacions. L'Ajuntament de Berga és responsable de la situació que afecta una instal·lació pública municipal que ha de donar servei a la ciutadania".
