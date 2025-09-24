Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les sessions de cant col·lectiu Grans Encants es faran a set municipis del Berguedà

L'edició d’enguany incorpora Cercs i es clourà amb una macrocantada conjunta a Casserres

Sessió del projecte Grans Encants, l'any passat

Sessió del projecte Grans Encants, l'any passat / Arxiu/ CC Berguedà

Redacció

Berga

El projecte Grans Encants torna amb més força i municipis implicats. La iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal del Berguedà i Encants Salut, del projecte Canta, té l’objectiu de donar protagonisme a la gent gran a través del cant col·lectiu i de les cançons que han marcat les seves vides.

En aquesta nova edició, Cercs s’incorpora com a nou municipi participant, sumant-se a Avià, Bagà, Gironella, Casserres, la Pobla de Lillet i Puig-reig. A més, enguany es vol reforçar el vincle amb les escoles per fomentar la connexió entre generacions i compartir vivències, memòria i repertori musical.

Cada municipi acollirà sis sessions de cant, que s’iniciaran a mitjans d’octubre i s’allargaran fins al desembre. El punt final serà una macrocantada conjunta el 17 de desembre a Casserres.

Les inscripcions es poden fer al web canta.cat, així com als ajuntaments i casals dels municipis participants.

Les trobades estaran dirigides novament per Jordi Costa, Sec, que comptarà amb l’acompanyament de dos músics berguedans més, Laura Luceño i David Velázquez, El Kiwi. Segons Costa, «cantar cançons que formen part de la història de vida de la gent gran genera no només una millora de l’estat d’ànim, sinó també una activació de la vitalitat associada als records». Expressa la satisfacció de fer créixer «un projecte innovador, únic i de comarca»

