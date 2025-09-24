Les sessions de cant col·lectiu Grans Encants es faran a set municipis del Berguedà
L'edició d’enguany incorpora Cercs i es clourà amb una macrocantada conjunta a Casserres
Redacció
El projecte Grans Encants torna amb més força i municipis implicats. La iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal del Berguedà i Encants Salut, del projecte Canta, té l’objectiu de donar protagonisme a la gent gran a través del cant col·lectiu i de les cançons que han marcat les seves vides.
En aquesta nova edició, Cercs s’incorpora com a nou municipi participant, sumant-se a Avià, Bagà, Gironella, Casserres, la Pobla de Lillet i Puig-reig. A més, enguany es vol reforçar el vincle amb les escoles per fomentar la connexió entre generacions i compartir vivències, memòria i repertori musical.
Cada municipi acollirà sis sessions de cant, que s’iniciaran a mitjans d’octubre i s’allargaran fins al desembre. El punt final serà una macrocantada conjunta el 17 de desembre a Casserres.
Les inscripcions es poden fer al web canta.cat, així com als ajuntaments i casals dels municipis participants.
Les trobades estaran dirigides novament per Jordi Costa, Sec, que comptarà amb l’acompanyament de dos músics berguedans més, Laura Luceño i David Velázquez, El Kiwi. Segons Costa, «cantar cançons que formen part de la història de vida de la gent gran genera no només una millora de l’estat d’ànim, sinó també una activació de la vitalitat associada als records». Expressa la satisfacció de fer créixer «un projecte innovador, únic i de comarca»
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Una concursant d'OT sobre l'ús del català a la Catalunya central: 'És diferent que a Barcelona
- Ordre internacional de cerca i captura del general acusat de l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera