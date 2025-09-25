Junts planteja un pla de subvencions per millorar façanes d'edificis privats de Berga
‘50 façanes en 5 anys’ és un programa que proposa el grup municipal, a l'oposició, amb l'objectiu de dignificar els carrers de la ciutat
Junts per Berga, a l'oposició a l'Ajuntament, ha presentat una proposta per impulsar la rehabilitació i millora de façanes d'edificis privats de la ciutat. El programa '50 façanes en 5 anys' té el doble objectiu de dignificar l’espai públic i d'ajudar les famílies i comunitats de veïns a mantenir i revaloritzar els seus habitatges.
El portaveu de Junts, Ramon Caballé, ha explicat que la iniciativa s’inspira en l’experiència d’Igualada, on un programa similar ha donat bons resultats. Adaptat a la realitat de Berga, Junts proposa que sigui una convocatòria anual, oberta fins a exhaurir la partida pressupostària i compatible amb altres ajuts públics. Planteja destinar-hi una partida inicial de 60.000 euros, que podria ampliar-se en funció de la demanda. L’objectiu és rehabilitar 10 façanes cada any, amb la intenció d’arribar a 50 façanes en cinc anys, generant així un impacte visual i urbà notable a la ciutat. "Berga necessita cuidar la seva imatge, guanyar seguretat i posar en valor el seu patrimoni, i això també passa per unes façanes ben mantingudes. Aquesta iniciativa és un pas concret per aconseguir-ho", ha remarcat Ramon Caballé.
El grup municipal de Junts presentarà la proposta a l'equip de govern de Berga (CUP i ERC) perquè l’inclogui al pressupost del 2026: "Estem convençuts que és una idea que agradarà", ha apuntat Caballé. També ha dit que caldria estudiar quina fórmula és més efectiva per tirar endavant la iniciativa, sigui mitjançant un programa de subvencions o amb la redacció d’una ordenança: "Qualsevol possibilitat és vàlida".
Objectius i beneficiaris
El programa pretén revertir el deteriorament de moltes façanes de Berga, especialment al barri vell, i generar un efecte transformador visible als carrers i places. A part de millorar la imatge de la ciutat, també busca fomentar la conservació del parc d'habitatge i la cohesió urbana, així com contribuir a la seguretat dels vianants i a la revalorització econòmica i patrimonial dels immobles.
Junts plateja que es puguin acollir a les subvencions particulars, comunitats de veïns i llogaters que assumeixin obres de rehabilitació i millora de façanes. Entre els requisits generals destaquen que siguin edificis amb més de 25 anys d'antiguitat, que les actuacions afectin la totalitat de la façana, que es compleixin els criteris urbanístics i estètics fixats per l’Ajuntament, i que no estiguin subjectes a ordres d’execució per deficiències greus.
Tipus d’actuacions i imports de subvencions
Les subvencions, segons Ramon Caballé, haurien de ser proporcionals a la superfície i al tipus d’actuació. Per exemple, per pintar la façana l'import seria de 12 €/m², amb un màxim de 2.500 euros. Per paredat vist, 15 €/m², amb un màxim de 5.000 euros. Per estuc o morter monocapa, arrebossar i pintar, o aplacats petris, 20 €/m² amb un màxim de 5.000 euros per a cadascun d’aquests tipus d’actuació.
Per exemple, una façana de 80 m² que necessiti només pintura podria rebre una subvenció de 960 euros, mentre que una façana de 300 m² amb arrebossat i pintura rebria el topall màxim de 5.000 euros, tot i que el càlcul proporcional arribaria a 6.000 euros.
