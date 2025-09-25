Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Plataforma per la Llengua impulsa un nou grup comarcal de voluntaris al Berguedà

L’entitat presentarà dissabte el nou grup al Pavelló de Suècia de Berga amb la xerrada 'Activista o dropo útil, tu tries!'

Plataforma per la Llengua inaugura el grup comarcal al Berguedà

Redacció

Berga

Plataforma per la Llengua estrena aquest mes el nou grup comarcal de voluntaris del Berguedà, que neix amb l’objectiu de reforçar l’ús social del català i desplegar accions de proximitat a la comarca. L’acte oficial de presentació tindrà lloc aquest dissabte, 27 de setembre, a les 2/4 de 7 de la tarda al Pavelló de Suècia de Berga.

El punt central de la jornada serà la xerrada Activista o dropo útil, tu tries!, a càrrec d’Eloi Planas, coordinador d’Activisme de Plataforma per la Llengua, i de l’activista i lingüista Gerard Furest. La conversa vol obrir una reflexió sobre el paper de la ciutadania en la defensa i la promoció del català, amb una mirada crítica i alhora motivadora.

Gerard Furest i Eloi Planas

A la presentació també hi intervindran Sheila Moreno, membre del nou grup comarcal, i Conxita Güell, delegada territorial de Plataforma per la Llengua a Catalunya. L’acte serà conduït per Queralt Alsina, professora de la Universitat de Manresa, i es clourà amb l’actuació musical del grup berguedà Els Trinxats.

Objectiu: fer del català una prioritat al Berguedà

El nou grup estarà integrat per persones de diferents municipis del Berguedà amb la voluntat de sumar esforços i protegir el català en tots els àmbits de la vida quotidiana. Segons l’entitat, l’organització descentralitzada permetrà actuar amb més proximitat, detectar vulneracions dels drets lingüístics i incidir en les polítiques municipals.

Amb aquesta nova creació, Plataforma per la Llengua consolida el procés d’expansió territorial que ha dut a terme en els darrers anys. Recentment, també s’han posat en marxa grups locals a Tàrrega, Gavà i Argentona, i s’ha intensificat l’activitat a la Catalunya Central.

Una crida a la mobilització

Plataforma per la Llengua anima totes les persones del Berguedà interessades a sumar-se com a voluntàries i contribuir a generar una xarxa d’activisme sòlida i arrelada al territori.

