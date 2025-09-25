Plataforma per la Llengua impulsa un nou grup comarcal de voluntaris al Berguedà
L’entitat presentarà dissabte el nou grup al Pavelló de Suècia de Berga amb la xerrada 'Activista o dropo útil, tu tries!'
Redacció
Plataforma per la Llengua estrena aquest mes el nou grup comarcal de voluntaris del Berguedà, que neix amb l’objectiu de reforçar l’ús social del català i desplegar accions de proximitat a la comarca. L’acte oficial de presentació tindrà lloc aquest dissabte, 27 de setembre, a les 2/4 de 7 de la tarda al Pavelló de Suècia de Berga.
El punt central de la jornada serà la xerrada Activista o dropo útil, tu tries!, a càrrec d’Eloi Planas, coordinador d’Activisme de Plataforma per la Llengua, i de l’activista i lingüista Gerard Furest. La conversa vol obrir una reflexió sobre el paper de la ciutadania en la defensa i la promoció del català, amb una mirada crítica i alhora motivadora.
A la presentació també hi intervindran Sheila Moreno, membre del nou grup comarcal, i Conxita Güell, delegada territorial de Plataforma per la Llengua a Catalunya. L’acte serà conduït per Queralt Alsina, professora de la Universitat de Manresa, i es clourà amb l’actuació musical del grup berguedà Els Trinxats.
Objectiu: fer del català una prioritat al Berguedà
El nou grup estarà integrat per persones de diferents municipis del Berguedà amb la voluntat de sumar esforços i protegir el català en tots els àmbits de la vida quotidiana. Segons l’entitat, l’organització descentralitzada permetrà actuar amb més proximitat, detectar vulneracions dels drets lingüístics i incidir en les polítiques municipals.
Amb aquesta nova creació, Plataforma per la Llengua consolida el procés d’expansió territorial que ha dut a terme en els darrers anys. Recentment, també s’han posat en marxa grups locals a Tàrrega, Gavà i Argentona, i s’ha intensificat l’activitat a la Catalunya Central.
Una crida a la mobilització
Plataforma per la Llengua anima totes les persones del Berguedà interessades a sumar-se com a voluntàries i contribuir a generar una xarxa d’activisme sòlida i arrelada al territori.
