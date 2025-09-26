L'Ultra Pirineu aplegarà 4.000 corredors a Bagà de més de 60 països i uns 20.000 visitants
Les proves Ultra i Marató del primer cap de setmana d'octubre inclouran un desviament al refugi del Niu de l’Àliga, amb un increment d’1,5 km i de 150 metres de desnivell
Bagà tornarà a acollir la Salomon Ultra Pirineu, convertint-se durant el primer cap de setmana d’octubre (del divendres 3 al diumenge 5) en la capital mundial del trail running. L’esdeveniment reunirà un total de 4.000 corredors en les diferents proves, procedents de més de 60 països. Juntament amb els acompanyants i el públic, es preveu una xifra de visitants que rondarà entre les 20.000 i les 25.000 persones.
Segons David Prieto, director de l'Ultra Pirineu, el fet que les inscripcions s'obrissin al desembre i es tanquessin al cap de poques setmanes, "és un indicador de la gran demanda i l’interès internacional que desperten les proves". A part dels 4.000 corredors repartits en les diferents curses, n'hi ha uns 4.000 més que s'han quedat sense lloc, tenint en compte que "4.000 persones és el límit que podem assumir", recorda Prieto. D'aquests corredors, 1.300 participaran a l'Ultra Pirineu, que és la prova més exigent amb 100 km de recorregut. 1.300 corredors faran la Marató Pirineu. 1.000 persones participaran a la Mitja Pirineu. I també es disputaran les proves XS per a infants i joves i la Nit Pirineu, una cursa vertical nocturna entre la Molina i el refugi del Niu de l’Àliga, amb uns 200 inscrits en cadascuna. Els horaris de les proves es poden consultar al web ultrapirineu.com.
Novetats del recorregut
Enguany hi haurà algunes variacions circumstancials en el recorregut. La més destacada serà que els corredors estrenaran la plaça Porxada remodelada, i hi haurà un petit desviament al pas del Niu de l’Àliga, afectat per reformes al refugi. Suposarà un increment d’1,5 km i de 150 metres de desnivell per a l’Ultra i la Marató, amb el trasllat del punt de control i avituallament a l'estació intermèdia del telecabina Cadí-Moixeró. D'altra banda, a Bagà, es podrà creuar ja el remodelat Pont de la Vila, que l'any passat estava en obres.
Atletes d'elit a les proves
La competició comptarà amb destacats corredors d’elit. A l’Ultra, destaquen noms com Jonathan Albon, Miguel Heras, Andreu Simón, Lluís Ruiz Oller, Julen Calvo i Pau Capell en categoria masculina. I en femenina, Azara García, Núria Picas, Virginia Pérez i Mercedes Pila. A la Marató Pirineu, participaran corredors com ara Yoel de Paz o Robert Pkemoi i corredores com Oihana Kortzar, Ainara Urrutia, Cèlia Balcells, Marta Pérez o Gisela Carrión. A la Mitja Pirineu cal destacar l'estrella local, el baganès Jan Torrella. En noies, correran per exemple María Teresa Lachica o Núria Llansó.
Protocols en cas de mal temps
La prova compta amb protocols detallats per a la pluja i condicions meteorològiques adverses. Segons David Prieto, en cas de mal temps, es poden endarrerir sortides, aplicar recorreguts alternatius que evitin zones elevades o, si fos possible, ajornar la cursa l'endemà.
Impacte econòmic
L'alcalde de Bagà, Lluís Casas, ressalta la importància de l’Ultra Pirineu per al municipi: "És un esdeveniment esportiu molt positiu per al municipi, tant per l’impacte econòmic, estimat en uns 5 milions d’euros, com per l’impacte mediàtic, que equivaldria a 2 milions". Casas afegeix que la plaça Porxada oferirà un escenari idíl·lic per a la sortida: "Acabarem la remodelació just abans de l’esdeveniment i estrenaran el nou paviment els corredors".
Ramon Caballé, conseller comarcal d'Esports del Consell del Berguedà, destaca la col·laboració de l’ens en serveis clau com la recollida de residus al llarg de tot el recorregut i el desplegament de busos per al transport dels familiars dels corredors, a part del suport tècnic en la coordinació de permisos. També aplaudeix la bona acollida que té la prova en tots els municipis implicats. En aquest sentit, tant l'alcalde com el director de la prova agraeixen també la bona col·laboració i entesa dels veïns de Bagà.
