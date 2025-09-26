Vilada convocarà una consulta popular vinculant sobre la central hidroelèctrica reversible de la Baells
L'Ajuntament mostra preocupació pel traçat de la línia elèctrica i per l'afectació de la carretera d'accés al pla de Clarà. Reclama compensacions pels impactes
Redacció
L’Ajuntament de Vilada (ERC) ha iniciat els tràmits per convocar una consulta popular no referendària sobre el projecte de central hidroelèctrica reversible de la Baells, impulsat per les empreses Verbund i Capital Energy. El consistori considera que es tracta d’una qüestió que supera l’abast del mandat municipal i que és sobrevinguda respecte al programa electoral amb què es va concórrer a les eleccions municipals. Per això, vol que sigui la ciutadania qui decideixi la posició institucional del municipi. La consulta, que tindrà caràcter vinculant, es farà amb una única pregunta clara i directa que permetrà expressar-se tant a favor com en contra de la iniciativa.
L’Ajuntament ha assenyalat que, un cop coneguda de primera mà la informació sobre el projecte, es manté a l'espera rebre l’avantprojecte per conèixer amb detall l’impacte de la infraestructura, que afectaria de ple el terme municipal de Vilada, tot i que la construcció de la bassa artificial es contempla a la Nou de Berguedà, al pla de Clarà.
Dubtes sobre infraestructures i impactes
Entre les principals preocupacions hi ha el futur traçat de la nova línia elèctrica que connectaria la central amb una nova subestació a Olvan i la possible carretera d’accés, que es preveu que passi pel camí local de Vilada a la Nou. El consistori ha reclamat claredat sobre aquestes afectacions i resta a l’espera de noves concrecions.
També genera inquietud la previsió d’un increment del trànsit pesant a la C-26 durant les obres, amb fins a 220 viatges de camió diaris, així com el fet que els ingressos fiscals derivats del projecte es destinarien majoritàriament als municipis veïns de Cercs i la Nou de Berguedà. Vilada reclama que es garanteixin mesures de compensació pels impactes que assumirien els seus veïns.
Compromís amb la participació ciutadana
El govern municipal assegura que el procés serà "transparent i participatiu" i que es vol garantir el màxim debat ciutadà abans de prendre una decisió definitiva. Per això, un cop es conegui amb detall l’impacte sobre la carretera, el traçat de la línia elèctrica i les compensacions previstes, i a l'espera del projecte definitiu, l'Ajuntament de Vilada convidarà les empreses promotores perquè exposin les seves propostes, així com també el moviment veïnal Clarà Viu i els ecologistes Grup de Defensa de la Natura (tots dos col·lectius en contra del projecte).
La data de la consulta es donarà a conèixer a la ciutadania amb antelació i un cop el projecte estigui definit al 100%.
