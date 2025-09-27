L'Encarna Soler es jubila i el bar Sant Marc tanca una etapa a Gironella
La gironellenca Encarna Soler ha estat dues dècades treballant al Bar-restaurant Sant Marc, en plena gasolinera de Cal Bassacs (Gironella). Primer, va començar com a treballadora i, després, va passar a agafar les regnes del negoci. Ara, Soler inicia l’etapa de la jubilació i abaixa la persiana del local. Els propietaris li han comunicat que volen fer-hi reformes
Axel Lapuerta Coll
El sis d’octubre del 2006 i el 27 de setembre del 2025. Aquestes són dues dates que sempre marcaran la trajectòria vital i professional de l’Encarna Soler, la responsable del Bar-restaurant Sant Marc, ubicat a la gasolinera de Cal Bassacs (Gironella). Després de 19 anys, primer com a treballadora i després al capdavant del negoci, ahir dissabte va ser el darrer dia de Soler treballant en aquest conegut espai. Ara, l’Encarna es jubila i, tal com els han informat els propietaris del local, preveuen que el bar tanqui per reformes.
El Bar-restaurant Sant Marc és, des dels seus inicis, un punt de referència i trobada per a moltes persones. La seva ubicació estratègica, a la gasolinera i a tocar de l’autovia de la C-16, ha fet que molts viatgers, camioners, veïns, motoristes, ciclistes, treballadors, empresaris i molts altres hi hagin fet parada algun cop. «És un lloc molt conegut, de tota la vida, que tothom sap», ha afirmat Soler.
«L’últim dia és una mica trist, perquè han estat molts anys treballant aquí. Hem viscut moments de tot: de bons, i d’altres que no tant», ha assegurat Soler. En aquesta línia, ha confessat que «aquí he fet una mica de tot: cuinera, cambrera, netejadora, psicòloga... En definitiva, tot allò que ha convingut». D’aquestes gairebé dues dècades, la restauradora n’ha destacat «el tracte amb la gent, que és el que més trobaré a faltar». Així doncs, Soler inicia l’etapa de la jubilació, que afronta «contenta i una mica trista».
La responsable del negoci ha recordat que, quan va començar, «no tenia experiència en el sector de la restauració, però ràpidament en vaig aprendre». Sobre l’ofici, ha reconegut que és «sacrificat, perquè requereix moltes hores. També, es necessita molta mà esquerra i molta paciència», ha afegit.
Els companys, agraïts
Yolanda Vila, cambrera del bar-restaurant, ha definit l’Encarna com una persona «honesta, lleial i molt treballadora». Vila ha assenyalat que «per a mi, ha estat la meva cap, la meva companya i la meva amiga».
Clients de sempre, presenMolts clients habituals han volgut acompanyar l’Encarna i l’equip durant l’últim dia de servei. En són exemple, el Josep Canals, la Paquita Martos i la Maria Bonamusa, veïns de Viladomiu Vell. «És una parada obligatòria. Són amables, atents i ràpids», ha manifestat Canals. Bonamusa ha dit que «és un lloc ideal per venir». «L’Encarna és una persona que es fa estimar», ha apuntat Martos. n
